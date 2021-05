Natašine zadnje besede: »Ljubim ga, Martin ni nič kriv, to je storil iz ljubezni«

19.5.2021 | 12:20

Obtoženi Martin Zaviršek v spremstvu pravosodnega policista (Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se nadaljuje sojenje Martinu Zaviršku, ki mu tožilstvo očita umor žene Nataše na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, medtem ko se obtoženi brani, da je tragedija zgolj splet nesrečnih okoliščin.

V Mali Račni pri Grosupljem je 12. avgusta lani 47-letni Martin Zaviršek svojo tri leta mlajšo ženo Natašo ob prihodu iz službe polil z bencinom in zažgal. Opečeno v hudih bolečinah, katere kriki so se slišali po vsej vasi, je našel njen sin. Reševalci so jo odpeljali v klinični center, kjer je po dveh tednih izgubila bitko za življenje.

Sojenje je bilo ta teden preloženo za nedoločen čas, da komisija za fakultetna izvedenska mnenja medicinske fakultete izdela mnenje glede poškodb obtoženca. Vendar bo v nadaljevanju procesa verjetno neposredno zaslišan sodni izvedenec psihiatrije, ki naj bi odgovoril na vprašanje, zakaj je obtoženi zbežal s prizorišča. Obramba trdi, da v afektu.

Nesrečnica je imela opekline po 70 odstotkih telesa, od tega 50 odstotkov izjemno hudih. Dr. Armin Alibegović, izvedenec za sodno medicino, ki je izdelal izvedensko mnenje za pokojno, je moral v ponedeljek odgovarjati tudi na nekatera vprašanja, vezana na bolečino. Po njegovih navedbah so bolečine izjemno hude, dokler niso uničeni receptorji za bolečino, ko pa so ti uničeni, človek agonije ne zaznava več. Vendar je težko opredeliti, koliko časa je potrebno, da se receptorji uničijo. Pokojna je po navedbah dr. Alibegovića vsaj na začetku doživljala »grozno bolečino«. V začetku aprila je eden od reševalcev, ki je Natašo oskrboval po obrazu, pričal, da je bila zaradi opeklin neprepoznavna. »Niti las ni imela več. Spraševal sem jo, ali jo kaj boli in kje jo boli.« Njene zadnje besede, ki mu bodo za vedno ostale v spominu, so bile: »Ljubim ga, Martin ni nič kriv, to je storil iz ljubezni. Poiščite Martina in pokličite mojega prijatelja.«

Obtoženi opisal zakon kot iz pravljice

Po navedbah tožilstva je motiv za umor brezobzirno maščevanje, »ker ga je nameravala zapustiti in je imela drugega intimnega partnerja«. Za to 47-letniku grozi celo do 30 let zapora. Obtoženi je v zagovoru priznal, da jo je večkrat zasačil z drugim, a mu je zatrdila, da sta samo prijatelja, in hkrati obljubila, da bo z njim stike prekinila. Ko sta se ob priložnosti o tem spet pogovarjala, mu je dejala, da bi rada prespala pri prijateljici, on pa ji je hotel to preprečiti tako, da je avto polil z bencinom in nespretno prižgal cigareto, da bi se pomiril, nakar se je vnelo ... Sicer je Zaviršek njun zakon opisoval kot iz pravljice. Vsako jutro sta se poljubila in si zaželela lep dan. Poljubila sta se tudi popoldne. Pa za lahko noč. Vsako jutro ji je skuhal kavo in stisnil svež pomarančni sok, masiral noge ...

Prijateljica pokojne: »Štiri stene marsikaj prenesejo«

Doslej sta pričali tudi sestri pokojne, ki sta povedali, da o težavah v zakonu ni veliko govorila. Obe sta poudarili, da je imela svojega moža rada, hkrati pa jima je večkrat potožila zaradi njegovih izbruhov ljubosumja. O kakšnem ljubimcu nista mogli ničesar povedati. Je pa o tem več povedala žrtvina prijateljica. Kot je dejala, ji je žrtev povedala o ljubimcu, a ji je po treh mesecih tudi povedala, da bo z njim prekinila in stvari reševala doma. Kot je še poudarila prijateljica, »štiri stene marsikaj prenesejo«. Ženske velikokrat nekaterih stvari ne povedo niti najbližjim. Njun odnos je prijateljica opisala kot »30 let terorja«. Da bi hotela zapustiti obtoženega, je sicer ni slišala reči. Kljub temu prijateljica verjame, da je o tem razmišljala, a se za to – tudi zaradi otrok – ni odločila.

S. S.