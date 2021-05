43-letni motorist vozil preblizu robu

19.5.2021 | 10:20

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Brestanico in Velikim Kamnom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 43-letni motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Reševalci so mu na kraju nesreče oskrbeli poškodbe in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Čez mejo s tovorom

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo v dveh tovornih vozilih srbskih registrskih oznak in v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak odkrili šest državljanov Afganistana, ki so se, skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu skupno intervenirali v 56 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in poskusov izmika mejni kontroli.

M. K.