Klub mladih podjetnikov OOZ NM vodi Leo Andolšek

19.5.2021 | 13:45

Leo Andolšek, novi predsednik KMP, z Mojco Andolšek, predsednico OOZ NM

Kandidati za predsednika pred volitvami

Volitve

Novo mesto

- Člani Kluba mladih podjetnikov OOZ Novo mesto so minuli petek na volilnem zboru izvolili prvega predsednika kluba, podpredsednico in člane upravnega odbora kluba za preostanek mandata 2018 – 2022, ki sicer velja za organe zbornice. KMP bo v obdobju 2021/2022 vodil Leo Andolšek, podpredsednica kluba je Petra Štukelj. V upravnem odboru kluba so še Rado Trifković, Sara Zupančič, Tim Medle in Jernej Smolej.

Novo izvoljeni predsednik KMP Leo Andolšek ima s podjetništvom že kar nekaj izkušenj, saj je aktiven v domačem podjetju FerroČrtalič, kjer predstavlja že četrto generacijo družine. Prepričan je, da je KMP velika priložnost za lokalne mlade, kamor se lahko obrnejo na svoji podjetniški poti, se izobražujejo in mrežijo s potencialnimi partnerji in kupci. Kot pravi, želi skupaj s preostalimi člani uresničiti ob kandidaturi predstavljen plan. ''Želim poskrbeti za dobro počutje in pozitivno okolje za člane kluba, se z njimi izobraževati, mrežiti, ter osebno in profesionalno rasti. Rad bi izkoristil možnost osvajanja dobrih praks strokovnjakov/ podjetnikov in uspešnih članov OOZ NM. V klubu pa želim tudi poskrbeti za to, da si ustvarimo priložnosti, ki nas bodo kot skupnost približale višjim ciljem kot so naše osebne ambicije.''

Novo izvoljenim članom upravnega odbora, predsedniku in podpredsednici KMP je čestitala tudi predsednica OOZ Novo mesto Mojca Črtalič Andolšek in jih pospremila v delovanje z besedami, da ima glede na zelo prodorne predstavitve posameznih kandidatov od mladih še veliko pričakovanj, bo pa zbornica nudila vse pogoje, da bodo smele načrte uresničevali in po 50 letih delovanja OOZ Novo mesto pomagali vzpostaviti novo dinamično delovanje.

“Izjemno ponosna in zadovoljna sem, da je leto 2020 po pol sloletja obstoja Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto zaznamovala zgodovinska ustanovitev Kluba mladih podjetnikov na pobudo članov upravnega odbora in predsednikov sekcij! Zaradi epidemiološke neugodne situacije smo morali volitve prenesti v letošnje leto in tako 14.5.2021 dobili organe kluba, kateri bodo pospešeno pričeli z uresničevanjem vizije kluba. Tako bomo pomladili našo organizacijo z angažiranjem podmladka naših članov in vseh, ki si želijo ustvariti moderno poslovno okolje, kjer bodo skupaj snovali in ustvarjati drugačno delovanje naše zbornice; z mladimi nadobudnimi idejami, vizijo, sodobnim, predvsem digitalnim delovanjem, in cilje uresničevali ob podpori izkušenih mentorjev,” pa je dejala predsednica OOZ Novo mesto Mojca Črtalič Andolšek.

Ob tem iz Območne obrtne zbornice sporočajo še, da lahko član Kluba mladih podjetnikov postane vsak v starosti od 18 do 41 let, ki je podjetnik, opravlja vodstveno funkcijo v podjetju, bo naslednik ali je že delujoči v družinskem podjetju ali deluje na drugih področjih v podporo podjetništvu.

M. K.; foto: Sabina Gosenca