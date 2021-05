Nadaljevanje pozitivnega trenda, sedemdnevno povprečje precej padlo

19.5.2021 | 11:30

Foto: Bobo

Epidemiološka slika je veliko boljša kot pred tednom dni.

Pristojni so v torek opravili 4469 PCR testov in zaznali 532 okužb – delež pozitivnih testov je tako bil 11,9-odstoten. Dan prej so opravili 4232 PCR testov in potrdili 497 okužb – delež pozitivnih izvidov je bil malce nižji, in sicer 11,7-odstoten. Za primerjavo: prejšnji torek so ob 15,5, odstotnem deležu pozitivnih odkrili 726 primerov okužbe s sarc-cov-2.

Včeraj so opravili tudi 28.264 hitrih antigenskih testov, a podatkov o pozitivnih ni.

Kaj pa sedemdnevno povprečje novih okužb na 100.000 prebivalcev? Potem ko se je to v ponedeljek zvišalo na 456,7, to zdaj po podatkih Sledilnika covid-19 znaša 428,6, po podatkih Vlade RS pa 417. Za prehod v zeleno fazo mora sedemdnevno povprečje pasti pod mejo 300 novih okužb na 100.000 prebivalcev.

Hospitaliziranih je 368 oseb, intenzivno nego jih potrebuje 110. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

Število aktivnih okužb po državi je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje padlo pod 7000 in trenutno znaša 6658.

Glede na načrt sproščanja ukrepov Slovenija ostaja v rumeni fazi.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo cepljenih 571.313 oz. 33,1 odstotka starejših od 18 let, z dvema odmerkoma pa 291.392 oz. 17,3 odstotka polnoletnih oseb. Prebolevnikov je 238.517, je na Twitterju še objavila vlada.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes (tako kot včeraj) 28 covidnih bolnikov - dva so sprejeli in dva odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice so zadnje tri bolnike s covidom odpustili že v soboto.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Kočevje 7, Črnomelj 6, Metlika in Dolenjske Toplice 4, Semič 3, Ribnica, Straža in Šentjernej 2, Loški Potok in Sodražica 1

Posavje - Brežice 8, Sevnica 7, Krško 5

M. K.