Troti po dramatični končnici v polfinale 2. SKL

19.5.2021 | 12:40

Foto: Miha Turk

Maribor/Novo mesto - Članska ekipa novomeških Trotov je dobila še drugo tekmo četrtfinalne serije in se s skupnim izidom 2:0 v zmagah uvrstila v drugoligaški polfinale, kjer jo čaka Postojna. V Mariboru je sinoči domači Branik premagala z 80:75.

Pot do tretje zaporedne zmage (ekipi sta se srečali tudi v zadnjem kolu rednega dela) proti Mariborčanom je bila vse prej kot lahka, sporočajo iz KK Troti. Na krilih razpoloženega Armina Hrštića so Štajerci še slabih pet minut pred koncem srečanja vodili za 12 točk (72:60). Troti so po najvišjem zaostanku na tekmi našli pravi načinkako tehtnico prevesiti v svojo korist. Prednost domačih je vztrajno kopnela, na začetku 40. minute je Pavić poravnal na 75. Petnajst sekund pred koncem so imeli Troti na voljo še šest sekundza svoj napad. Žoga je iz avta romala v roke Pavića, ki je bil tesno pokrit, kljub temu pa je uspešno podal do Domna Janca, ki je ob zvoku sirene s trojko razveselil Novomeščane. Mariborčani so po izjemnem posredovanju Prusa izgubili žogo, končni rezultat (80:75) pa je s polaganjem postavil Blaž Abram.

Na tej povezavi si lahko ogledate zadnjih 15 sekund tekme.

2. SKL –četrtfinale:

Torek, 18. maj 2021, ob 19:30

AKK BRANIK : TROTI 75:80 (13:18, 24:22, 21:12, 17:28)



STATISTIKA TEKME

Prvo ime srečanja v mariborski dvorani Lukna je bil Smiljan Pavić, ki je 26 točkam dodal 10 skokov ter tekmo zaključil z valorizacijo 31. Dvomestna sta bila tudi Janc (11) in Črt Ristić (10).

Smiljan Pavić, kapetanTrotov: »Izjemno težka tekma za nas, saj smo že tretjič v desetih dneh igrali proti njim. Maribor se je pokazal za trd oreh, ki smo ga tokrat strli v zadnjih sekundah tekme. Ponosen sem na nepopustljivost naše ekipe, ki se nam je tokrat obrestovala.«

Troti bodo danes izvedeli, kdaj jih čaka prva polfinalna tekma proti Postojni. Kot najboljša ekipa rednega dela bodo prvo in tudi morebitno tretjo tekmo igrali na domačih tleh.

M. K.