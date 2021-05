Državna nagrada za prostovoljstvo Rožci Šonc, Pahor podelil tudi pet priznanj

19.5.2021 | 14:30

Rožci Šonc je zaploskal Borut Pahor (vse fotografije: STA)

Skupinska z nagrajenci

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je državno nagrado na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja za leto 2020 danes podelil voditeljici programa Starejši za starejše Rožci Šonc iz Novega mesta. Priznanja za področje prostovoljstva za preteklo leto pa so prejele Marjeta Čič, Cveta Jazbec, Mateja Kos, Terezija Vidovič in Terezija Vivod.

Najvišje državno priznanje na področju prostovoljstva je prostovoljka Rožca Šonc prejela za humanitarno delo, ki ga je začela kot pobudnica aktiva delovno aktivnih invalidov novomeške družbe Krka in skupine za pomoč odvisnikom. Od upokojitve je tesno vpeta v delo Zveze društev upokojencev Slovenije, kjer od leta 2005 vodi program Starejši za starejše. Program, v katerega je bilo doslej vključenih skoraj 198.000 starejših in preko 5500 prostovoljcev, omogoča kakovostno in neodvisno življenje starejših.

Pet priznanj

Prostovoljka Marjeta Čič je priznanje prejela za svoje delovanje v Planinski zvezi Slovenije in številnih drugih nevladnih organizacijah. Bila je pobudnica delovnih skupin Gluhi strežejo v planinskih kočah, Za slepe in slabovidne ni ovir, Skupaj premagujemo ovire, Paraplezanje in Aplikacija za planinske poti, dostopne invalide.

Za prostovoljstvo na področju turizma je priznanje prejela Cveta Jazbec, ki več kot 20 let deluje v različnih društvih in razvija turizem na podeželju. Kot predsednica turistične zveze v občini Sevnica povezuje lokalne deležnike, zavzema se za trajnostni razvoj turizma, pod njenim mentorstvom so nastale tudi številne tematske poti.

Priznanje za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljnega dela je prejela tudi Mateja Kos, ki je bila prostovoljka župnijskega oratorija, od leta 2016 pa vodi Kulturno društvo Podkum. Je pobudnica počitnic za otroke Urlaub na vasi, sodeluje pri projektu Manj svečk za manj grobov, hkrati pa je tudi članica krajevne skupnosti.

Terezija Vidovič je priznanje prejela kot ambasadorka na področju aktivnega staranja, medgeneracijskega povezovanja in narave. Posveča se delu s starejšimi, še posebej dementnimi in izvaja animacijske delavnice za otroke.

Priznanje za prostovoljstvo na področju socialne dejavnosti je prejela Terezija Vivod, ki je konec 80 let pomagala pri ustanavljanju Društva prijateljev mladine, udejstvovala se je tudi pri Zvezi kmečkih žena, od 2007 pa je aktivna pri župnijski Karitas Prevalje, ki jo zadnja leta tudi vodi. Pod njenim vodstvom se je število prostovoljcev povečalo za petkrat, soorganizirala pa je tudi številne dobrodelne prireditve.

''Prijazen nasmeh, topla beseda, iskren stisk roke prispevajo k bolj povezani družbi''

Prejemnica najvišjega državnega priznanja za področje prostovoljstva Rožca Šonc se je v imenu vseh prejemnic zahvalila za podeljena priznanja in dejala, da jih ta zavezujejo k dobremu delu tudi v naprej. "Prostovoljci smo ljudje, ki nam je skrb za sočloveka poslanstvo in nam ni težko deliti svojega znanja in časa, pa tudi dela srca, pomoči potrebnim," je dejala. Po njenih besedah prijazen nasmeh, topla beseda, iskren stisk roke prispevajo k bolj povezani družbi in medsebojnemu razumevanju.

Predsednik Pahor je dejal, da je vsake toliko treba tudi s priznanji na ravni države izreči priznanje ljudem, zaradi katerih je v Sloveniji toliko dobrote in srčnosti. Čeprav se rezultati prostovoljstva dostikrat ne vidijo, pa veliko srce dobrega človeka brez posredovanja oblasti reši mnoge skrbi in preseže mnoge probleme, ki jih država ne zmore ali ne zna. Prostovoljcem se je zahvalil za njihovo delo in izrazil upanje, da bo njihov zgled navdahnil in k prostovoljstvu spodbudil tudi mlade.

"Občutek odgovornosti za sočloveka, moč, da nekdo vedno stori to, kar je prav, in ne pogleda stran ob krivicah ter čaka na reakcije drugih, so temelj družbene odgovornosti posameznika," je dejal predsednik odbora RS za podelitev nacionalnih priznanj za področje prostovoljstva Jurček Novak. Izpostavil je, da je doprinos prostovoljstva družbi zelo velik.

M. K.; STA