FOTO: Pomladna Zelemenjava

19.5.2021 | 16:20

Menjali so sadike in semena, zelišča, sobne rastline in različne pridelke. (Foto: M. Ž.)

S projektom Knjižnica semen se je predstavila novomeška knjižnica Mirana Jarca.

Delavnica presajanja lončnic.

Novo mesto - Na dvorišču humanitarnega centra Območnega združenja Rdečega križa Slovenije Novo mesto na Ulici Slavka Gruma je danes potekala Zelemenjava, na kateri so si lahko obiskovalci izmenjali sadike zelenjave, semena, zelišča, sobne rastline ter različne pridelke. Kot so dejali, želijo s tem čim več ljudi vključiti v aktivno vrtnarjenje, samooskrbo in ekologijo nasploh, namen dogodka pa je seveda tudi druženje, povezovanje in medsebojna pomoč posameznikom.

Novomeško območno združenje je prvo Zelemenjavo organiziralo že leta 2013 in potem skoraj vsako leto spomladi in jeseni. Za pripravo in izvedbo Zelemenjave - pomlad 2021 so tudi tokrat poskrbeli udeleženci programa socialne aktivacije, ki se izvaja v okviru EU skladov preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namenjen je spodbujanju, izboljševanju zaposljivosti in opolnomočenju udeležencev za vključitev na trgu dela, traja šest mesecev in vključuje po 15 oseb.

Obrnili so se tudi na lokalne kmete in podjetja, ki so podarili svoje izdelke, sadike rož in zelenjave, in sicer: Cvetličarna Colarič Novo mesto, Cvetličarna Miklavčič, Cvetličarna Colarič Šentjernej, Cvetje Jeri, kmetija Pleško in Medle, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, podjetje Krnc in Kartuzija Pleterje. S projektom knjižnica semen pa se je predstavila tudi novomeška knjižnica Mirana Jarca.

Obiskovalci so si lahko ob tem izmerili krvni sladkor in tlak ter holesterol, se udeležili delavnice presajanja rož pod vodstvom Simone Colarič, s plesom pa so Zelemenjavo popestrili učenci Osnovne šole Center pod vodstvom učitelja Silva Kopača.

Vsak, tudi tisti, ki je prišel praznih rok, je lahko odšel s kakšno sadiko in prispeval prostovoljni prispevek v Sklad za pomoč ljudem v stiski.

Zelemenjava je kljub slabemu vremenu uspela, saj je privabila več kot 100 ljudi, pri njeni izvedbi pa so upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.

M. Ž.

