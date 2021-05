Na letališču Cerklje ob Krki končali prvi del posodobitve; država sofinancirala tudi novi most

Tabla z napisom o nosilcih financiranja projekta v cerkljanski most. (foto: J. K.)

Nov leseni most v Cerkljah ob Krki je z 200 tisočaki sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. (foto: J. K.)

Cerklje ob Krki - Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki je danes potekala slovesnost ob končanju prve faze njegove posodobitve, začete leta 2008. Današnjega uradnega odprtja novih pridobitev se je udeležil minister za obrambo Matej Tonin, ki je povedal, da je vsa dozdajšnja posodobitev stala 72,5 milijona evrov, 41 milijonov evrov pa je zanjo prispevalo zavezništvo Nata.

Cerkljansko letališče je z zadnjimi posodobitvami postalo pravo vojaško letališče, ki omogoča vzletanje in pristajanje ob vseh vremenskih pogojih ter tudi ponoči. Gre sicer za pomemben korak naprej, ki bo ob večji obremenjenosti letališča domačinom omogočil dodatno zaposlovanje, je ocenil Tonin.

Pri posodabljanju letališča je prišlo do izraza tudi dobro sodelovanje z zavezništvom Nata, je dodal minister. Napovedal je nadaljevanje posodabljanja. Za drugi del posodobitve, ki je vreden 33,2 milijona evrov, bo Nato prispeval 31 milijonov evrov. Šlo bo predvsem za ureditev oskrbe z gorivom in izboljšanje vojaških logističnih zmogljivosti.

Cilj omenjene posodobitve je sicer izboljšanje pogojev za delovanje Slovenske vojske in opravljanje nalog zavezništva, je pojasnil Tonin. Opozoril je še na že večkrat napovedane naložbe v Slovensko vojsko in vojaško letalstvo.

Slovesnosti se je udeležil tudi poveljnik zračnih sil ZDA v Evropi in Afriki general Jeffrey L. Harrigian. Poudaril je pomen sodelovanja Slovenske vojske pri izvedbi zadnjih skupnih vojaških vaj. Toninu se je zahvalil za vse, kar je Slovenija storila za posodobitev cerkljanskega letališča. Ocenil je tudi, da to zdaj omogoča vso podporo za izvedbo vseh vrst vojaških operacij.

Vodja programa investicij na letališču Cerklje ob Krki iz direktorata za logistiko Jože Lacko je medijem povedal, da se je omenjena prenova s posodobitvijo začela leta 2008. Njeno prvo fazo so praktično končali, prihodnje leto bodo v njenem okviru namestili le še sistem za zaviranje letal.

Delež slovenskih izvajalcev je pri prenovi dosegel 70 odstotkov, ministrstvo za obrambo pa je lokalnim skupnostim ob letališču za sodelovanje in različne infrastrukturne prenove namenilo pet milijonov evrov.

Lacko je navedel, da je prva prenovitvena faza med drugim obsegala gradnjo kontrolnega stolpa, ploščadi in heliporta, ureditev ustrezne osvetlitve in namestitev navigacijske ter meteorološke opreme.

Med podpornim delom naložbe so zgradili hangarje, kompleks skladišča goriv, skladišči za vojaško logistično podporo in gasilsko-reševalni objekt. Med infrastrukturnimi projekti je navedel sistem zagotavljanja tehnološke in požarne vode, ureditev telekomunikacijskega omrežja in gradnjo nadomestne ceste Drnovo-Zasap.

Druga prenovitvena faza, ki so jo začeli letos, pa obsega izboljšanje sistema za polnjenje letal z gorivom na letališču, okrepitev zmogljivosti za skladiščenje goriva zunaj letališča, podaljšanje omenjene ceste do obvoznice Drnovo II in izgradnjo oz. izboljšanje vojaških logističnih zmogljivosti. Končali naj bi jo leta 2028 ali 2029.

Javna agencija za civilno letalstvo je ministrstvu za obrambo pred približno mesecem dni izdala obratovalno dovoljenje za delovanje letališča Cerklje ob Krki v vseh vremenskih pogojih, je še potrdil Lacko.

Delovno srečanje z županom in ogled novega mostu

Pred uradno slovesnostjo na letališču pa se je minister Tonin na delovnem srečanju sestal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Govorila sta o nadaljnjem sodelovanju MORS z brežiško občino in izmenjala pogodbo o sofinanciranju naložb v lokalno javno infrastrukturo v občini v letih 2021 in 2022. Ogledala sta si tudi nov leseni most v Cerkljah ob Krki, katerega gradnjo je MORS sofinanciral z 200.000 evri. Ob tej priložnosti sta Tonin in Molan odkrila tablo z napisom o nosilcih financiranja projekta.

