FOTO: Požar povsem uničil počitniški objekt

19.5.2021 | 18:35

Ob 6.54 je v naselju Perudina, občina Črnomelj, gorel počitniški objekt v velikosti 7 x 8 metrov. Zaradi poznega odkritja je zgornji del že skoraj do konca pogorel. Gasilci PGD Hrast-Perudina in Vinica so požar, ki je uničil objekt v celoti, pogasili in prekopali posamezna tleča žarišča. Zaradi puščanja vode so obvestili delavce Komunale, ki so vodo zaprli, dežurni delavec Elektro podjetja pa je odklopil električno energijo. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok požara, ki za sedaj še ni znan, prav tako kot tudi še ni znana višina škode.

Trčili osebni vozili

Ob 16.00 sta na Šentjernejski cesti v Novem mestu trčili osebni voziil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali motorne tekočine, usmerjali promet in pomagali vlečni službi. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Drevo padlo na vozišče

Ob 16.27 se je pri naselju Dolenje Ponikve, občina Trebnje, na vozišče podrlo drevo. Dežurni delavec komunalnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Površinski zdrs zemlje

Ob 10.48 je v naselju Dramlja, občina Brežice, prišlo do površinskega zdrsa zemljine. O zadevi je bila obveščena pristojna služba občine Brežice, ki je opravila ogled terena.

Zaradi podrtega drevesa ostali brez elektrike

Ob 17.15 je zaradi podrtega drevesa, ki je padlo čez daljnovod, prišlo do prekinitve z električno energijo v naseljih Mali Vrh, Dednja vas in Blatno, občina Brežice. Posredujejo dežurni pri Elektru Celje.

Jutri ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 7.30 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK;

- od 8.45 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TEŽKA VODA;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA, TP VINJI VRH 2 in TP VINJI VRH – STRAŽA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu ČRESNJAVEC M. LAHINJA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 12.30 do 13.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KONEC PRI PODGRADU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

