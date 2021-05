Šibek potresni sunek v bližini Brežic; danes brez vode ali elektrike

20.5.2021 | 07:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so minulo noč ob 1.29 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 80 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Brežic.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Cerkelj ob Krki in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz naselij Dečno selo in Planina, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK;

- od 8:45 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TEŽKA VODA;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC, na izvodu ČRESNJAVEC M. LAHINJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12:30 do 13:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KONEC PRI PODGRADU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Raka med 6:00 in 6:30 uro ter med 17:00 in 17:30 uro, na območju TP Raka šola, Raka Vinji vrh, Celine Raka in Vrh Videm med 6:00 in 7:00 uro ter med 15:00 in 16:00 uro, na območju TP Ardro, Pijana gora in Kripsar med 7:00 in 8:00 uro ter med 15:45 in 17:00 uro, na območju TP Zaloke AC med 8:00 in 11:00 uro in na območju TP Drnovo cestninska postaja med 12:00 in 15:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Orehovo, Orehovo vas in Ledgonje mlin med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Dečno selo trgovina med 6:30 in 7:00 uro ter med 14:00 in 14:45 uro in na območju TP Sromlje, Sromlje vas, Curnovec, Okljukova gora, Volčje, Jurovec, Silovec, Sveti Janez pa med 7:00 in 14:00 uro.

M. K.