Liga Nova KBM: Krka drugi finalist, v finalu vsaj trije derbiji s Cedevito Olimpijo

20.5.2021 | 07:10

Novo mesto - Košarkarji Krke so na odločilni tretji tekmi polfinala lige Nova KBM premagali Rogaško s 85:77 (31:21, 49:35, 60:50).

Krka se bo v finalu lige Nova KBM pomerila s Cedevito Olimpijo. Novomeščani bodo v finalu lovili osmi, Ljubljančani pa 18. naslov prvaka v samostojni državi, eden od klubov pa bo nasledil Koper Primorsko, ki je osvojila naslov v sezoni 2018/19. V minulem tekmovalnem obdobju zaradi pandemije novega koronavirusa zmagovalca ni bilo.

Ljubljančani so si finalni nastop zagotovili po dveh prepričljivih zmagah proti Helios Suns, Krka pa je za to torej potrebovala odločilno tretjo tekmo.

Sedemkratni državni prvaki iz Novega mesta, zadnjič so slavili leta 2014, so po izenačenem začetku tekmecem sinoči prvič resneje pobegnili dve minuti pred koncem prve četrtine, ko je bilo po trojki Roka Stipčevića na semaforju plus sedem za domače (25:18). Stipčević se tudi po minuti odmora gostujočega trenerja Damjana Novakovića ni ustavil, z 12. točko v prvi četrtini je Krka povedla za 13, prvo četrtino pa dobila za deset (31:21).

V drugi je bila Krka še naprej prepričljiva v obrambi in le višala prednost. Damjanu Novakoviću znova ni preostalo drugega, kot da vzame novo minuto odmora, ko je prednost Novomeščanov narasla na 38:23. Na daljši odmor so domači odšli s plus 14.

Ko se je že zdelo, da je Krka strla odpor gostov v prvem polčasu, je v drugem Rogaška vse bolj rezala v prednost domačih. Že v tretji četrtini je nekajkrat prišla na sedem oziroma osem točk razlike, v četrti pa še bolj strnila vrste in se štiri minute pred koncem tekme po košu in zadetih prostih metih Davida Nicholsa približala na vsega štiri točke.

Rogaška je imela priložnost, da se približa na vsega točko, a žoga ob metu Nicholsa za tri ni želela skozi koš. Na drugi strani je bil Stipčević bolj natančen za 74:65, po tehnični napaki gostujoče klopi pa je zadel še prosti met za deset točk naskoka, kar je bilo dovolj za mirnejši zadnji dve minuti in finale proti Ljubljančanom.

Pri domačih je pet igralcev doseglo dvomestno število točk (Stipčević 18, Barič 17, Vrabac 11, Škifić in Kosi po 10), pri gostih pa je bil z 20 točkami najbolj učinkovit David Nichols z 21, 20 pa jih je dodal David Gabrovšek.

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Vučković (Maribor), Grbić (Ljubljana), Mohoril (Velenje).

* Krka: Stergar, Stipčević 18 (3:3), Vrabac 11 (2:2), Barič 17 (4:6), Kosi 10, Škifić 10 (1:2), Lapornik 9 (2:2), Rebec 4 (2:4), Vučetić 6.

* Rogaška: Vujačić 13 (6:7), Nichols 21 (7:9), Igrutinović 2, Zupan 7, Gabrovšek 20 (2:2), Šantelj 14 (4:8), Blackshear.

* Prosti meti: Krka 14:19, Rogaška 19:26.

* Met za tri točke: Krka 11:26 (Stipčević 5, Barič 3, Vrabac, Lapornik, Škifić), Rogaška 8:21 (Gabrovšek 4, Nichols 2, Zupan, Vujačić).

* Osebne napake: Krka 28, Rogaška 23.

* Pet osebnih: /.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Pot do finala je bila zelo težka. Igralcem čestitam, saj je bila pot od ABA lige preko uvrstitve na zaključni turnir Pokala Spar do uvrstitve v finale državnega prvenstva zelo trnova. Praktično vsaka tekma je bila za nas pomembna in težko je bilo delati na tak način. Težko je bilo igralce vedno znova motivirati, vsaka ekipa v slovenskem prvenstvu pa je bila proti nam maksimalno motivirana. Bili smo do neke mere utrujeni, večina sploh ne ve oziroma se o tem ni pisalo, da smo konstantno igrali tudi brez treh, štirih igralcev. Še vedno računamo na Milovanovića, Camphorja, ki sta ob Škedlju poškodovana, da se lahko vrneta v formo, ki bo zadostna, da bosta lahko pomagala tej ekipi. Čaka nas še veliko tekem. Še enkrat velike čestitke fantom, ker res ni bilo lahko, čestitke tudi mojima pomočnikoma Maticu Šiški in Mateju Glihi, ker sta bi bila res v ogromno pomoč.''

Prva finalna tekma v lovu na tri zmage bo na sporedu v sredo, 26. maja, v Stožicah, druga 28. maja v Novem mestu, tretja pa znova 30. maja v Ljubljani. Morebitni četrta in peta tekma bosta 1. oziroma 3. junija.

