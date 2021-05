V Lokalni bolhi posavska Stara šola

Slovenski spletni oglasnik bolha.com je preko pilotnega projekta Lokalna bolha.com svoje delovanje s spleta razširil na fizične prodajalne, v Butike ponovne uporabe. V te prodajalne lahko uporabniki prinesejo stvari, ki jih ne potrebujejo več, in jih prodajajo namesto vas. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, želijo s tem projektom svojim uporabnikom olajšati postopek prodaje, kupcem pa omogočiti prijaznejšo izkušnjo nakupa.

Projekt so pripravili v sodelovanju z Zavodom Knof in bo trajal šest mesecev. Projektu so trenutno pridruženi butiki ponovne uporabe Stara šola v Krškem, Brežicah, Litiji in Sevnici, kmalu pa se jim bodo pridružili novi. Trenutno so v butikih zaznali predvsem potrebo po prodaji pohištva, so še zapisali.

