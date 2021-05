Nogometaši Krke v kvalifikacije za prvo ligo

20.5.2021 | 07:20

Simbolna slika (foto: arhiv; R. N.)

Predzadnji, 21. krog v 2. slovenski nogometni ligi je odločil, da bo v kvalifikacijah za preboj v prvo ligo igrala Krka. Ta si je namreč z zmago nad Kalcerjem iz Radomelj, ki se kot prvak 2. SNL neposredno seli v Prvo ligo Telekom Slovenije, z 2:1 zagotovila končno drugo mesto.

Novomeščani imajo namreč pred zadnjim krogom štiri točke prednosti pred Nafto 1903, ki je sicer visoko s 6:1 odpravila Bilje.

Ta krog je bil pomemben tudi za Primorje, ki si je z zmago s 4:0, Tilen Nagode je zadel trikrat, v Dekanih zagotovilo obstanek. Njegova najbližja zasledovalca Drava in Šmartno 1928 sicer zaostajata le za točko, a se bosta merila v zadnjem krogu med sabo, obenem pa ima Primorje boljši medsebojni izkupiček od Drave.

Sicer pa sta se v skupini za prvaka Dob in Rudar razšla z 2:2, Brežice in Triglav pa z 1:1, v skupini za obstanek pa sta Drava in odpisana Brda igrala 1:1, Fužinar je z 2:3 izgubil proti Šmartnemu 1928, Beltinci pa so izgubili proti Krškemu z 1:2.

* Izidi:

- sreda, 19. maj:

KRKA - KALCER RADOMLJE 2:1 (0:0)

* Novo mesto, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Brezar, Mikača.

* Strelci: 1:0 Dušak (55.), 2:0 Huč (70./11 m), 2:1 Jarović (85.).

* Krka: Pintol, Ejup, Dušak, Vrandečič, Marcius (od 75. Jašaragič), Huč (od 77. Vidmar), Kambič, Hrka, Parris, Vešner Tičić, Kastrevec (od 87. Pantelić).

* Radomlje: Fermišek, Blaić, Petek, Primc (od 62. Golob), Jazbec (od 62. Adrović), Zabukovnik, Jarović, Jakovljević (od 86. Ihbeisheh), Trdin (od 76. Nikolić), Guček, Pogačar (od 76. Đuzić).

* Rumeni kartoni: Hrka, Dušak, Vidmar, Vešner Tičić; Fermišek, Jakovljević.

* Rdeči karton: /.

ROLTEK DOB - RUDAR VELENJE 2:2 (1:1)

* Dob, brez gledalcev, sodniki: Bubek, Bensa, Černe.

* Strelci: 1:0 Črnčič (12./avtogol), 1:1 Žurga (33.), 1:2 Hočevar (57.), 2:2 Makovec (76.).

* Dob: Tratnik, Avbelj (od 82. Femec), Račić, Šipek (od 61. Kasnik), Gregorin (od 61. Levec), Repas, Pišek (od 46. Petrovič), Zenković (od 46. Gajič), Dajčman, Rems, Makovec.

* Rudar: Radan, Jovan, Kašnik, Tubić, Vošnjak, Črnčič, Koprivnik, Panadić, Žurga, Hočevar, Šošterič.

* Rumeni kartoni: Rems, Zenković, Račić, Šipek, Kasnik; Črnčič.

* Rdeči karton: /.

DRAVA PTUJ - BRDA 1:1 (0:0)

* Ptuj, gledalcev 30, sodniki: Borošak, Karmel, Sužnik.

* Strelca: 1:0 Bah (53.), 1:1 L. Marinič (68.).

* Drava: Klasinc, Šlamberger (od 46. Drevenšek), Kryeziu, Brest, Rogina, Pihler, Krašovic (od 75. Erhatič), Martinčević (od 46. Rogina), Kralj, Lovenjak, Bah.

* Brda: Petrovčič, Dobnikar, Stožinič, Schweiger, Bric, R. Bužinel (od 92. Lukić), L. Marinič, Bučinel, A. Marinič, Karabegović (od 79. Battaino), J. Bužinel (od 67. Vodeb).

* Rumeni kartoni: Kralj, Brest, Krašovic, Pihler; A. Marinič, Dobnikar.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - VITANEST BILJE 6:1 (3:0)

* Lendava, gledalcev 100, sodniki: Tkalčič, Lahovič, Dedić.

* Strelci: 1:0 Rebernik (15.), 2:0 Haljeta (29.), 3:0 Haljeta (44.), 4:0 Bizjak (58.), 4:1 Matić (66.), 5:1 Vinko (69.), 6:1 Oštrek (89.).

* Nafta: Raduha, R. Pirtovšek, Bolla (od 76. Körmendi), Haljeta, Bizjak (od 63. Vinko), Oštrek, Szabo (od 76. Magdič), Živko (od 46. Drk), Rebernik (od 63. Pozsgai), T. Pirtovšek, Židan.

* Bilje: Radikon, Tavčar, Batič, Šturm, Matić (od 67. Basholli), Humar, Marc (od 72. Polanc), Jermol (od 72. Sever), Cekaj (od 46. Pušnar), Perko (od 46. Peršič), Rojc.

* Rumeni kartoni: /.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - ŠMARTNO 1928 2:3 (1:1)

* Slovenj Gradec, brez gledalcev, sodniki: Kovačič, Smej, Špur.

* Strelci: 0:1 Džumhur (2.), 1:1 Koritnik (41.), 2:1 Trdina (70), 2:2 Hrastnik (84./11-m), 2:3 Čakš (88./11-m).

* Fužinar: A. Mrežar, Flis (od 68. Ćoralić), Potokar, Grubelnik (od 78. Turičnik), Horvat (od 60. Trdina), Paradiž, Štravs (od 60. Razgoršek), Kuhar, Koritnik (od 68. Fasvald), Turkuš, Vardić.

* Šmartno: D. Mrežar, Pesjak, Vezaj (od 54. Čakš), Trop (od 54. Kitek), Melavc (od 61. Zabukovnik), Križnik (od 93. Buljubašić), Danijel, Vodeb, Marko, Džumhur (od 93. Kopušar), Hrastnik.

* Rumeni kartoni: Štravs, Ćoralić, Vardić, Paradiž; Vodeb.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - KRŠKO 1:2 (0:1)

* Beltinci, brez gledalcev 50, sodniki: Vivod, Friš, Holcman.

* Strelci: 0:1 Radić (3.), 1:1 Verunica (58.), 1:2 Korošec (77.).

* Beltinci: Serec, Katuša (od 74. Klobasa), Pihler (od 46. Dobaj), Hartman (od 46. Balažic), Verbič, Sočič, Mršič, Verunica, Zeljković, Kaučič (od 67. Kuzma), Lukač (od 67. Raduha).

* Krško: Ribič, Vrdoljak, Branilović, Smiljanić, Pejović, Korošec (od 86. Arapović), Torra (od 59. Anković), Dodig, Krznarić, Pranjić, Radić (od 86. Lesjak).

* Rumeni kartoni: Verunica; Branilović, Vrdoljak, Anković.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - PRIMORJE EMUNDIA 0:4 (0:1)

* Dekani, gledalcev 35, sodniki: Glažar, Brezovar, Frece.

* Strelca: 0:1 Nagode (35.), 0:2 Kodermac (50), 0:3 Nagode (69.), 0:4 Nagode (88.).

* Jadran: Pranjić, Vranješ, Zyba (od 72. Perhavec), Meštrić (od 72. Koprivica), Babič, Klavora, Vitezica (od 72. Hadžić), Zonta, Prodanović (od 57. Perič), Piciga (od 57. Peroša), Pušaver.

* Primorje: Bužan, Badžim, Terziev, Šolaja (od 24. Nagode), Kuraj, Džuzdanović, Zavnik (od 76. L. Kodermac), Curk (od 81. Kočevar), Leban, Dedić, J. Kodermac (od 76. Štrukelj).

* Rumeni kartoni: /.

* Rdeči karton: /.

BREŽICE TERME ČATEŽ - TRIGLAV KRANJ 1:1 (1:0)

* Brežice, gledalcev 60, sodniki: Kondić, Vojska, Todorović.

* Strelca: 1:0 Kocjančič (31.), 1:1 Mensah (75.).

* Brežice: Kruljac, Urh, Kocjančič, Zakrajšek, Beciri (od 85. Rešetič), Jurečič (od 61. Drugovič), Martić, Petric (od 61. Ruedl, od 85. Hasan), Lipec, Božič (od 78. Pajaziti), Felja.

* Triglav: Vodišek, Brkić, Šalja, Skok Jekovec (od 57. Idrizi), Čeh (od 74. Ahmetaj), Jakupovič, Hasanaj (od 57. Mensah), Vuković, Kopač (od 88. Čadež), Ivetić, Matič.

* Rumeni kartoni: Drugovič, Zakrajšek; Skok Jekovec, Matič, Ivetić.

* Rdeči karton: Zakrajšek (90.).

* Lestvica:

- skupina za prvaka:

1. Kalcer Radomlje 21 16 2 3 51:16 50

2. Krka 21 13 6 2 50:24 45

3. Nafta 1903 21 12 5 4 58:25 41

4. Brežice Terme Čatež 21 11 6 4 34:24 39

5. Roltek Dob 21 11 4 6 47:38 37

6. Vitanest Bilje 21 9 4 8 40:39 31

7. Triglav Kranj 21 8 5 8 24:22 29

8. Rudar Velenje 21 7 5 9 23:32 26

---------------------------------------------------------

- skupina za obstanek:

9. Krško 21 7 5 9 24:34 26

10. Jadran Dekani 21 6 6 9 23:33 24

11. Fužinar Vzajemci 21 5 7 9 40:33 22

12. Beltinci Klima Tratnjek 21 6 4 11 32:37 22

13. Primorje eMundia 21 5 5 11 20:32 20

14. *Drava Ptuj 21 6 4 11 31:40 19

15. Šmartno 1928 21 5 4 12 20:50 19

16. Brda 21 4 2 15 16:52 14

* Opomba: Dravi so odvzeli tri točke zaradi neporavnanih obveznosti

STA; M. K.