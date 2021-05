Župan in minister - je kaj trden most?

20.5.2021 | 08:30

Ogled lesenega mostu

Odkritje table

Ogled gasilskih vozil PGD Cerklje ob Krki in Brežice, za katera je del sredstev prispevalo ministrstvo za obrambo

Delovni sestanek

Izmenjava pogodbe o sofinanciranju lokalne javne infrastrukture v 2021 in 2022

Brežice/Cerklje ob Krki - Minister za obrambo Matej Tonin in brežiški župan Ivan Molan sta si na včerajšnjem delovnem sestanku v Brežicah, kot smo že poročali, izmenjala pogodbo o sofinanciranju naložb lokalne javne infrastrukture na Brežiškem za letos in prihodnje leto. Sestanek sta končala z ogledom novozgrajenega lesenega mosta v Cerkljah ob Krki, katerega gradnjo je denarno podprlo tudi ministrstvo.

Omenjena pogodba opredeljuje sodelovanje na račun posodobitve letališča v Cerkljah med ministrstvom in Občino Brežice. Ta sicer od začetka njegovega posodabljanja letno dobi naložbeno podporo v znesku 400.000 evrov.

Molan je navedel, da bo ta znesek letos in prihodnje leto za 30.000 evrov višji, opozoril je tudi, da je ministrstvo za obrambo sodelovalo pri prenovi lesenega mosta v Cerkljah ob Krki in za celotno naložbo prispevalo dobrega pol milijona evrov.

Brežiška občina sicer podporo ministrstva za obrambo namenja posodabljanju lokalne infrastrukture in gasilcem. Skupaj z ministrstvom so uredili kar nekaj prometne in druge infrastrukture, z ministrom Toninom pa sta včeraj uradno odprla novozgrajeni cerkljanski most, je dodal.

Celotna naložba z gradnjo novega mosta, dela cestišča in križišča je sicer stala 925.000 evrov. Gradnja mosta je stala približno 700.000 evrov, ministrstvo za obrambo pa je celotno naložbo podprlo s 525.000 evri, je še navedel Molan.

Molan in minister sta ob mostu odkrila napis z navedbo njegovih sofinancerjev. Tonin je ob tem povedal, da ministrstvo pomaga pri naložbah v občinah, kjer je prisotna Slovenska vojska, s tem pa pripomorejo k dobremu sobivanju domačinov in vojske.

Sodelovanje z brežiško občino in tamkajšnjo lokalno skupnostjo je ocenil za dobro, opozoril je tudi na uspešno izvedeno prvo fazo posodobitve bližnjega vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Na ministrstvu za obrambo se bodo sicer še naprej trudili, da bo njihova prisotnost vidna. "Da bodo ljudje čutili, da je v našem skupnem interesu, da dobro sodelujemo in da dobro delamo," je poudaril.

Ker pod ministrstvo za obrambo spadata tudi zaščita in reševanje, je to na Brežiškem "pomembno prispevalo k nabavi dveh gasilskih vozil", hkrati je tamkajšnjim gasilskim društvom v zadnjem obdobju v okviru protiepidemioloških ukrepov namenilo 90.000 evrov za njihovo delovanje, je še dejal Tonin.

Predstavitev prenovljenega koncepta prostovoljnega služenja vojaškega roka

Minister je župana seznanil s prenovljenim konceptom prostovoljnega služenja vojaškega roka. S 5. julijem 2021 se uvaja nov koncept enotne vstopne točke v Slovensko vojsko za vse oblike služenja domovini – prostovoljno služenje vojaškega roka, vojak pogodbene rezerve ali za stalno zaposlitev v Slovenski vojski.

Temeljno usposabljanje bo potekalo v treh fazah (5+6+2 tedna – skupaj 13 tednov), kandidati pa se bodo sami odločili, koliko časa bodo odslužili. Kot prav minister, mladim, ki jih zanima prostovoljno služenje vojaškega roka, ne bo dolgčas; prenovili so vsebine, ki bodo praktične, atraktivne in dinamične, v okviru fakultativnih vsebin bodo lahko opravili tudi teoretični del znanj za vozniški izpit (CPP, prva pomoč …), spoznali bodo gasilske veščine, preživetje v naravi, predvsem pa se bodo seznanili z vojaškim načinom življenja. Po končanih 13 tednih bodo mladi prejeli nagrado v višini 3.199 evrov. Usposabljanje bo potekalo v treh vojašnicah – v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti. Sprejeli bodo 300 kandidatov, prijave bodo sprejemali do 20. junija.

M. K.; STA

foto: Občina Brežice

Zvočni zapisi Ivan Molan o sodelovanju z MORS Ivan Molan o sodelovanju z MORS