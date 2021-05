Gimnazija Novo mesto pridobila naziv Junaki našega časa

20.5.2021 | 09:00

Pisma Nisi sam november 2020 (foto: Gimnazija NM)

Neža Račečič s pismi po Dnevu za spremembe

Telefonsko družabništvo januar 2021

Novo mesto - Gimnazija Novo mesto je ena od treh srednjih šol na Slovenskem, ki ji je Slovenska filantropija podelila naziv Junaki našega časa. Slovenska filantropija je prejemnike naziva Junaki našega časa razglasila že sedmič, in sicer v torek, 18. maja, na »slovesni dan prostovoljstva« v okviru 22. Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki poteka od 17. do 22. maja. Poleg častitljivega naziva so prostovoljci Gimnazije Novo mestu in njihovi mentorici Suzana Krvavica in Anica Kastelec prejeli tudi posebno priznanje za inovativnost in angažiranost, sporočajo iz šole.

Naziv Junaki našega časa se podeljuje z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih. Prejeli so ga zavodi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in dijakov ter zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev.

Obrazložitev prejema naziva Junaki našega časa Gimnaziji Novo mesto: »V telefonskem družabništvu, ki so ga vzpostavili novembra lani, dijaki enkrat tedensko kličejo starejše in osamljene, zanje so spisali tudi več pisem, ki so jih prejeli varovanci DSO Novo mesto in drugi starejši v MO Novo mesto. Akcijo so ponovili tudi aprila ob Dnevu za spremembe. Vrstnikom so dijaki nudili učno pomoč, tako v živo kot preko spleta, na novo pa je oktobra zaživel projekt Dijaki za osnovnošolce, katerega pobudnica in koordinatorka je dijakinja Neža Račečič, ki je opazila stisko otrok, šolajočih se na daljavo. Teden za spremembe so na šoli zabeležili z več nalogami, s katerimi so dijaki polepšali dan svojim bližjim.«

Gimnazija Novo mesta se je s pridružila šolam, ki jim je »kljub vsem omejitvam in ukrepom, ki jih je prineslo preprečevanje širjenja koronavirusa, in šolanju na daljavo uspelo prostovoljske aktivnosti ne le prilagoditi in jih izvajati na visoki ravni, ampak so situacijo izkoristile tudi za izpeljavo novih projektov,« so še poudarili na Slovenski filantropiji.

M. K.