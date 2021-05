Skupina Krka v prvem četrtletju znižala prihodke

20.5.2021 | 09:30

Novo mesto - Skupina Krka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 395,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani. Čisti dobiček se je okrepil za odstotek na 86,4 milijona evrov, EBITDA je bil pri 123,6 milijona evrov 24 odstotkov nižji, dobiček iz poslovanja pa pri 96,3 milijona evrov 28 odstotkov nižji.

Krka je na ravni skupine v začetku letošnjega leta ustvarila drugo največjo prodajo v zgodovini in največji četrtletni dobiček, so danes v sporočilu za javnost navedli v družbi (v celoti je na voljo spodaj pod tekstom v priponki), potem ko se je s četrtletnimi rezultati včeraj seznanil nadzorni svet.

Kot je pojasnil prvi mož Krke Jože Colarič, je bilo lansko prvo četrtletje specifično zaradi velikega povečanja povpraševanja, do katerega je prišlo med prvim valom pandemije covida-19, in s tem tudi rekordne prodaje. Na drugi strani so se zaradi vpliva pandemije lani zmanjšale nekatere vrste stroškov, kar je še povečalo dobiček iz poslovanja skupine Krka.

"Zaradi tega izidi lanskega in letošnjega prvega četrtletja niso neposredno primerljivi. Če poslovanje v prvem četrtletju letos primerjamo s poslovanjem v prvem četrtletju 2019, je bila prodaja skupine Krka letos večja za pet odstotkov, dobiček iz poslovanja za 33 odstotkov in čisti dobiček za 23 odstotkov," je poudaril Colarič.

Po prodaji največja regija v skupini je bila vzhodna Evropa s 33,5-odstotnim deležem. Prodaja tam se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 14 odstotkov. Sledile so regije srednja Evropa z 24,8-odstotnim deležem, zahodna Evropa z 20,4-odstotnim deležem, jugovzhodna Evropa s 13,5-odstotnim deležem ter čezmorska tržišča, ki so k prodaji skupine prispevala 3,2 odstotka.

V Sloveniji je Krka v prvem četrtletju ustvarila 18,3 milijona evrov prihodkov, kar je 4,6 odstotka vseh. Od tega je 13,4 milijona evrov prispevala prodaja izdelkov, predvsem zdravil na recept, 4,9 milijona evrov pa prodaja zdraviliško-turističnih storitev. Slednja je bila za 30 odstotkov manjša kot v enakem lanskem obdobju.

Za naložbe je skupina Krka, ki je konec marca zaposlovala 11.639 ljudi, od tega slabo polovico v tujini, v prvem četrtletju namenila 9,8 milijona evrov, od tega 7,9 milijona evrov v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje proizvodnje in njeno tehnološko posodobitev, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Kar nekaj naložb je v teku, med drugim v obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil v Novem mestu nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Nadaljujejo tudi opremljanje nove pakirnice. V Krškem načrtujejo gradnjo novih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, na Krkini osrednji lokaciji v Ločni je predvidena gradnja pakirnega centra, tudi v razvojno-kontrolnih centrih poteka več naložb. Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini pa je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. Naložba je ocenjena na 35 milijonov evrov.

