Trebanjcem 200 tisočakov za Grmado

20.5.2021 | 10:40

Grmada (foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje je na javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo kandidirala s predlogom temeljite obnove hiše na Golievem trgu v Trebnjem. Enonadstropno hišo z bivalnim podstrešjem domačini poznajo pod imenom Grmada. Ta je do druge svetovne vojne služila kot hotel, kasneje pa so jo preuredili v gostilno, ki je obratovala do okoli leta 1991. Stavba je zdaj v lasti Občine Trebnje in je bila lani razglašena za spomenik lokalnega pomena.

Sicer je hiša prazna in brez vsebin že več kot dvajset let, zato jo je že pošteno načel zob časa, sporočajo iz občine. Na objektu so vidne poškodbe, ki ogrožajo varovane lastnosti, v nosilnih zidovih je prisotna močna vlaga, uničuje se fasada in opeka. Zaradi vlage je poškodovan cokel in betonske okenske police, ravno tako zamaka streha, zaradi česar so vse bolj opazne poškodbe stropov v podstrešnem delu stavbe, ogroženi pa so tudi posamezni drugi deli strešne konstrukcije.

S pomočjo sofinanciranja Ministrstva za kulturo v višini 200 tisoč evrov bo občina v letu 2022 s predvidenimi gradbeno-obrtniškimi in drugimi deli sanirala poškodbe, s čimer bo preprečena nevarnost uničenja in zrušenja. ''Grmada je v zadnjih letih oživela le v sklopu prireditev Iz trebanjskega koša in Tedna cvička, z odobrenimi sredstvi pa ji bomo lahko vdahnili novo življenje,'' napovedujejo na občini.

Dodajajo, da bodo z uresničitvijo projekta prispevali k turistični ponudbi občine, saj je v obnovljeni stavbi predvidena ureditev multimedijskega interpretacijskega centra o bogati in zanimivi arheološki podobi Trebnjega v času Rimljanov s poudarkom na predstavitvi načina življenja njegovih prebivalcev - rimskih veteranov (benefeciarijev obdonavskih legij), poleg interpretacijska centra pa so predvideni še prostori za razstavno, društveno in/ali rokodelsko dejavnost, turistično-informacijska infrastruktura, …

M. K.