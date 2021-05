Streljanje pri Novem mestu; na Perudini po požaru kriminalisti

20.5.2021 | 11:15

Bore malo je ostalo po požaru počitniške hiše na Perudini. (foto: PGD Vinica)

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj pred 21. uro obveščeni, da naj bi bilo iz naselja Brezje slišati streljanje. Takoj so se odzvali, preverili okoliščine in ugotovili, da je 20-letni kršitelj streljal s plinsko pištolo na dvorišču bivalnega objekta. Pištolo so mu zasegli, našli in zasegli so tudi tulce nabojev. Zoper 20-letnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 16. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na Šentjernejski cesti. Ugotovili so, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 76-letni voznik. Zoper povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola (dober promil), bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan in brez vozniške bežal pred policisti

Policisti PP Črnomelj so v Ručetni vasi ustavili voznika kombija Citroen jumper, ki sprva znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo in nepravilno prehiteval druga vozila. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan kombi. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,55 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev so mu vozilo zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Požar na Perudini - kdaj je zagorelo?

Policisti in kriminalisti ugotavljajo okoliščine in vzroke za nastanek požara počitniške hiše na Perudini na območju PP Črnomelj. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je do požara prišlo med 1. in 19. 5., objekt pa je, kot smo poročali, v celoti zgorel.

Kradli denar, nakit in gorivo

V Črnomlju je nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit in denar. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

V noči na sredo je na avtocestnem postajališču Grič neznanec iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 400 litrov goriva.

V Črmošnjicah pri Stopičah je včeraj dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlična vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in zlat nakit.

Prijet vlomilec v kleti

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so v torek odvzeli prostost 44-letniku iz območja Kočevja, ki je osumljen, da je aprila na območju Most vlomil v pet kleti iz njih odpeljal kolesa. Osumljeni je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Nelegalni migranti

Policisti so na območju Zagrada pri Otočcu prijeli dva državljana Maroka, na območju Vrbine državljana Afganistana in na območju Trebnjega prav tako državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še niso zaključeni.

M. K.