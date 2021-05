Poligon na Vinici, kot vse kaže, bo

Simbolna fotografija; pumptrack na Mirni (arhiv)

Vinica - Člani Športno turističnega društva Vinica so se sredi maja, ko se je na spletu končalo glasovanje v natečaju za brezplačni kolesarski poligon – pumptrack, veselili, saj so izmed treh finalistov prejeli največ glasov, a je, kot smo poročali, sledil preobrat, ki je razburil mnoge. Organizatorji iz Zavoda Alliansa – Alliance ACE so namreč dan po zaključku glasovanja razveljavili izide in za zmagovalca razglasili največjega konkurenta Viničanov. To je seveda, čeprav tudi ta odločitev ni obstala, sprožilo pravi val ogorčenja predvsem med Belokranjci.

Sestanek obrodil sadove

O zapletu smo podrobno že poročali, zdaj pa dodajamo, da je napovedani sestanek vseh treh finalistov spletnega glasovanja vendarle prinesel skupni dogovor.

»Vsekakor si želimo, da pumptrack dobi skupnost, ki ga najbolj potrebuje in si je to s svojimi prizadevanji na pošten način tudi najbolj zaslužila. Ker je prišlo do medsebojnega obtoževanja vseh udeležencev o goljufanju drugih, je bilo nujno doseči konsenz vseh o nadaljnjih korakih,« je pojasnila Urša Drofenik iz Alianse in dejala, da so v ponedeljek na sestanku s predstavniki finalistov poiskali najboljšo rešitev. »Avtentičnosti glasov žal nismo mogli dokazati, zato smo se soglasno odločili, da te rezultate kljub požrtvovalnosti na vseh straneh razveljavimo. Kar se je zgodilo po tej odločitvi, pa je mogoče izpeljati le tam, kjer so prisotni ljudje s srcem in dobro voljo.«

Kot je povedala Drofenikova, bo Aliansa vsem trem društvom brezplačno izrisala poligone, priskrbela vso potrebno dokumentacijo in zagotovila lastno ekipo, ki bo s pomočjo lokalnih društev na vseh treh lokacijah zgradila poligone. »Društva se bodo zavzela tudi za to, da se priskrbi ustrezen gradbeni material, predvsem pa nas veseli, da so pomoč ponudili drug drugemu. Časovno žal ne bo mogoče zgraditi vseh treh v letošnjem letu, se bomo pa potrudili, da bodo ti zgrajeni v najkrajšem možnem času.«

Tak dogovor je potrdil tudi predsednik ŠTD Vinica Rok Mirtič: »Lepo smo se dogovorili, da bo pošteno in fer. Vsem nam je v interesu, da s takimi dejanji povežemo društva in ustvarjamo nova prijateljstva. Zavezali smo se, da bomo pomagali drugi drugim.«

