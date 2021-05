Zadnji koronapodatki: zelena faza vedno bližje

20.5.2021 | 13:25

Foto: Bobo

Epidemiološka slika je vedno boljša ... Včeraj so v Sloveniji opravili 3852 PCR-testiranj in potrdili 358 okužb z novim koronavirusom. To pomeni, da je bil delež pozitivnih 9,3-odstoten.

Dan prej so opravili 4469 PCR testov in zaznali 532 okužb – delež pozitivnih testov je tako bil 11,9-odstoten. Za primerjavo: prejšnjo sredo so ob 12,9-odstotnem deležu pozitivnih odkrili 597 novih primerov okužbe s sars-cov-2.

V bolnišnicah se danes zdravi 363 covidnih bolnikov (včeraj 368), od tega na intenzivni negi 110 (toliko kot včeraj). Sedem covidnih bolnikov je umrlo.

Zelena faza vedno bližje

Kaj pa sedemdnevno povprečje novih okužb na 100.000 prebivalcev? Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je to včeraj znašalo 417, danes pa se je znižalo na 384. Spomnimo: za prehod v zeleno fazo mora sedemdnevno povprečje pasti pod mejo 300 novih okužb na 100.000 prebivalcev.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 27 covidnih bolnikov (včeraj 28) - enega so sprejeli in dva odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice bolnikov s covidom nimajo.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 10, Črnomelj 6, Ribnica 5, Metlika 4, Kočevje in Straža 2, Trebnje, Semič, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Loški Potok, Mirna Peč in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Krško 8, Sevnica 3

M. K.