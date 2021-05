Ginko ob DSO Metlika ob obletnici izbruha koronavirusa

20.5.2021 | 12:35

Foto: Socialna zbornica Slovenije

Metlika - Mineva več kot leto dni od izbruha koronavirusa v DSO Metlika. V organizaciji Socialne zbornice Slovenije so ob Domu ambasadorka Nadja Gantar, generalni sekretar zbornice Vilko Kolbl in predsednica upravnega odbora Socialne zbornice Mirjana Česen danes posadili drevo ginko. Drevo na Kitajskem častijo kot ''drevo spoznanja''. Z izvlečki iz listov ginka in posameznimi sestavinami je potrjeno, da spodbujajo prekrvavitev možganov, preprečujejo poškodbe zaradi prostih radikalov, izboljšujejo spomin in zavirajo napredovanje Alzheimerjeve bolezni.

Direktorica doma starejših Ivica Lozar se je zahvalila predstavnikom Socialne zbornice z mislijo, ''da je vredno ob takih situacijah stopiti skupaj, pomagati in da ne ostaneš sam pri delu z najbolj ranljivimi prebivalci Slovenije, to so naši starejši.''

Vilko Kolbl pa je povzel, da profesionalna etika, človeška modrost in nenazadnje poslanstvo zbornice narekujejo, da delajo ''Za ljudi'', kot se tudi glasi slogan Socialne zbornice Slovenije.

M. K.