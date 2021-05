FOTO&AVDIO: Marjan Kozina bi bil vesel

20.5.2021 | 19:00

Kozinova zidanica na Trški gori

Trška gora - Tu, v njegovi zidanici na Trški gori, naj bi nastala tudi Kekčeva pesem in številna velika dela enega največjih slovenskih skladateljev, Novomeščana Marjana Kozine. Njegova zidanica še vedno žalostno propada, a kmalu temu naj ne bi bilo več tako. Danes dopoldne je bilo namreč podpisano pismo o nameri vzpostavitve kulturnega središča Kozinova zidanica – Hiša slovenske glasbe, kar pomeni, da bo Kozinova zidanica, ki je bila pred petimi leti razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, v celoti prenovljena.

Danes je Kozinova zidanica v žalostnem stanju, omet odpada, leseni deli so prepereli, skozi strop v prvem nadstropju prav nad klavirjem, ki sicer ni isti, na katerega je svoj čas igral Kozina in na njem skladal, v sobo prodira bršljan, zato bo prenova, med katero bodo kletni del razširili pod zemljo v breg, zahtevna in ne ravno poceni.

Pismo o nameri so z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem podpisali predsednik Društva slovenskih skladateljev Nenad Firšt, ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in Marjan Lisac, predsednik Društva vinogradnikov Trška gora, ki bo v prihodnje skrbelo za tamkajšnji vinograd, ki ga bo treba, podobno kot zidanico, obnoviti.

Da gre za zahtevno obnovo, meni tudi župan Gregor Macedoni, ki v primeru uspešne kandidature občine na evropskih razpisih napoveduje, da bi zidanico lahko obnovili že v prihodnjih dveh letih: "Gre za zahtevno obnovo, kjer bomo ohranili elemente kulturne dediščine, ta trenutek pripravljamo vso potrebno dokumentacijo, že v drugi polovici leta pa želimo pristopiti k pridobivanju evropskih in državnih sredstev."

Podpis pisma o nameri. (Foto: I. Vidmar)

Predsednik Društva slovenskih skladateljev Nenad Firšt je opozoril na izjemen prispevek Marjana Kozine, ki je bil prvi direktor Slovenske filharmonije in se po njem imenuje tudi njena osrednja dvorana, k zakladnici slovenske glasbe: »Z mislijo, da je kultura živa dokler živi, si obetamo, da bo to mesto postalo dobro izhodišče pristne ustvarjalnosti, ne le s spominom na Kozino, temveč da bo to tudi kraj, kjer bodo umetniki lahko ustvarjali in se srečevali. Smo na pravi poti, da ustvarimo zgodbo, ki bo plemenitila življenje tukaj in hkrati vplivala na kulturno podobo Slovenije.«

Na vprašanje, kaj bi na vse to rekel njegov stric, je Kozinov nečak Mišo Andrijanič, ki je s skladateljem prijateljeval vse do njegove smrti, rekel: "Nič, vesel bi bil, od tamle zgoraj nas bi z okna s kozarčkom cvička v roki gledal in nam nazdravil."

I. Vidmar

