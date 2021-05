Po nesreči v gozdu s helikopterjem v UKC

21.5.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Včeraj ob 15.19 se je pri naselju Drašiči, občina Metlika, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci PGD Drašiči so poškodovanega prenesli iz gozda do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so ga na kraju oskrbeli in ga predali dežurni ekipi HNMP Maribor, ki ga je s posadko helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Maribor.

Zagorel avto

Ob 7.18 je pri Smedniku, občina Krško, zagorel osebni avtomobil. Začetni požar je pogasil voznik, gasilci PGE Krško pa so kraj zavarovali in vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Voda spet pitna

Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Ardro pri Raki, da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB;

- od 7:30 do 8:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠ. SELIH;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLAŽEVICA, TP TRAVNI DOL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2, TP BELČJI VRH, TP KNEŽINA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP SUHOR IGM (KAMN.), TP MALI NERAJC, TP VEL. NERAJC, TP ŠIPEK, TP KZ DRAGATUŠ, TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ZAPUDJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 13:00 uro na območju TP Slovenska vas, nizkonapetostno omrežje – Bloki;

- med 8:00 in 10:00 pa na območju TP Bačje, nizkonapetostno omrežje – Lokar – vzhod.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 6. in 7. in med 15. in 16. uro na območju TP Sevnica kolodvor, med 10. in 12. uro na območju TP Radeče slap nizkonapetostno omrežje – Levo in Slap jambor in med 12. in 14.30 uro na območju TP postaje Sevnica žaga nizkonapetostno omrežje – Spodnje Šmarje; na območju nadzorništva Krško mesto med 10.30 in 13. uro na območju TP Stara vas Videm nizkonapetostno omrežje – Partizanska pot, Stara vas proti Vidmu Saramati; ter na območju nadzorništva Brežice med 8.30 in 11. uro na območju TP Sveta jedrt, nizkonapetostno omrežje – Omerzu.

M. K.