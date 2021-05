Na Kočevskem odprli pragozdno pot Krokar

21.5.2021 | 08:50

Foto: Zavod za gozdove

Kočevje - Predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij so včeraj na območju kočevskih gozdov uradno odprli pragozdno pot Krokar. Otvoritev je obenem tudi uvod v Teden gozdov 2021, ki bo letos potekal od 24. do 30. maja pod geslom Načrtno z gozdom, so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije.

Krožno speljana pragozdna pot Krokar je dolga približno dva kilometra in s 150 višinskimi metri razmeroma strma. "Skozi gozdni rezervat Borovec popelje obiskovalce do roba Pragozda Krokar, kjer lahko spoštljivo in brez vstopanja občudujejo mogočne bukove gozdove, rezultat tisočletnega nemotenega naravnega razvoja, na najvišji točki poti, vrhu Cerk, pa se odkriva razgled na obsežne gozdove Kočevske," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri projektu vzpostavitve pragozdne poti Krokar sta sodelovala zavod za gozdove in družba Slovenski državni gozdovi. Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi Robert Tomazin je ob tem izrazil veselje, da so lahko pripomogli k pripravi nove učne poti, ki bo pomembno vplivala na prenos znanja, zlasti na mlajše generacije.

Več ko 60 odstotkov vseh slovenskih gozdnih rezervatov je na območju državnih gozdov, s katerimi od leta 2016 upravlja družba Slovenski državni gozdovi. Kočevsko je tudi največje in najbolj gozdnato slovensko območje Natura 2000, ki po površini obsega nekaj več kot 100 kvadratnih kilometrov, so zapisali.

Pragozd Krokar je bil skupaj z gozdnim rezervatom Snežnik in 76 različnimi območji v 12 evropskih državah vpisan na seznam Unesca kot dragocen ostanek starodavnih bukovih gozdov. Omenjeni pragozd je s površino 74,5 hektarja največji od štirih pragozdnih ostankov na Kočevskem in je v lasti države.

Kot so poudarili na zavodu za gozdove, z ostalimi slovenskimi gozdnimi rezervati, ki skupaj merijo več kot 9500 hektarjev, predstavlja simbol slovenskega sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. K ohranjanju in izboljšanju upravljanja z gozdnimi rezervati Unesca pomembno prispevajo tudi aktivnosti projekta Beech power, ki je financiran v okviru programa Interreg Central Europe.

"Vpis gozdnih rezervatov Krokar in Snežnik na seznam svetovne dediščine predstavlja pomembno priznanje slovenskemu gozdarstvu ter našemu sedanjemu in preteklemu delu z gozdovi, v katerega so vključene številnih generacije gozdarjev. Pomeni nam spodbudo za strokovno delo s slovenskimi gozdovi tudi v prihodnje," je ob današnjem dogodku poudaril državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej.

Otvoritev pragozdne poti obenem služi kot uvod v letošnji teden gozdov. Glavna tema letošnjega tedna je načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa bosta tudi gozdne učne poti in velike zveri, so pojasnili na zavodu za gozdove.

Vršilec dolžnosti direktorja zavoda za gozdove Janez Logar je ob tem izpostavil, da so slovenski gozdovi zaradi skrbnega načrtovanja in gospodarjenja z njimi v dobrem stanju, o čemer pričajo tudi kazalniki ohranjenosti gozdov.

STA; M. K.