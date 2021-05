Čebelarji ČD Stična podelili plakete zahvale za učni čebelnjak

Stična - Včeraj smo obeležili četrti Svetovni dan čebel, ki je namenjen ozaveščanju pomena čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo. Po besedah predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča je sporočilo 4. Svetovnega dne čebel, da čebela brez čebelarjev ne more preživeti. Še posebej v letošnjem letu, ko čebelarjem leto ni naklonjeno, saj je situacija v naravi izjemno slaba, čebele pa so na robu preživetja. »Če kdaj čebele bolj potrebujejo svoje gospodarje - čebelarje je to letos. Ne samo, da jih čebelar pregleduje in zdravi, letos jih mora še posebej krmiti«, še dodaja.

Tega se dobro zaveda tudi župan Dušan Strnad, sporočajo iz Občine Ivančna Gorica. Ob čebelarskem prazniku se je zahvalil vsem čebelarjem Čebelarskih društev Stična in Krka-Zagradec, ki opravljajo pomembno poslanstvo, ter tudi vsem, ki skrbijo za čebele.

V Občini Ivančna Gorica so obeležitev 4. Svetovnega dne čebel pripravili pri učnem čebelnjaku Čebelarskega društva Stična, ki je postavljen v neposredni bližini Osnovne šole Stična. Učni čebelnjak je bil postavljen v letu 2020 v sklopu družbeno odgovorne akcije #PRVAčebela na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in donatorja Prve osebne zavarovalnice. Čebelnjak je prvotno namenjen praktičnemu izobraževanju učencev pri čebelarskih krožkih, saj se v današnjem času vse bolj zavedamo ogroženosti naravnega okolja in skrbi za ohranitev čebel. Čebelnjak je bil postavljen tudi za potrebe Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev v občini Ivančna Gorica, ki je iz leta 2020 prestavljeno v leto 2023.

Na srečanju so zbrane nagovorili Anton Kastelic, predsednik ČD Stična Jožica Pevec, tajnica ČD Stična, Nataša Hajdinjak, članica uprave Prve osebne zavarovalnice, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična in župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad.

Čebelarsko društvo Stična je ob tej priložnosti v zahvalo za postavitev čebelnjaka podelilo tudi plakete Emila Rotschitza. Plakete so podelili donatorjem in sicer Prvi osebni zavarovalnici, Čebelarski zvezi Slovenije in Občini Ivančna Gorica.

Za kulturno točko sta poskrbela Martin Meglič na harmoniki in novi član ČD Stična ter operni pevec Matej Vovk, še sporočajo iz ivanške občine.

