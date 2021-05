V Krškem gradijo regijski čebelarski center

21.5.2021 | 10:50

Gradnja centra (foto: Občina Krško)

Vizualizacija končanega objekta

Krško - Prizadevanja pri skrbi za čebele Občina Krško nadgrajuje z gradnjo čebelarskega regijskega centra v okviru posavskega projekta Čebelarski mozaik.

V občini Krško se, kot sporočajo, vedno bolj zavedajo pomena sobivanja z naravo. Pred leti so v sodelovanju z domačimi čebelarskimi društvi začeli z različnimi aktivnostmi za trajnostno zagotavljanje čebelje paše. Pridružili so se projektu Čebelarske zveze Slovenije «Človek posadi – čebela opraši« in v starem mestnem jedru zasadili medovite rastline ter s tem prispevali k obogatitvi čebelje paše. Tudi sicer ob novogradnjah ali obnovah pri zunanjih ureditvah sadijo medovite rastline.

V lanskem letu so ta prizadevanja še nadgradili s projektom Čebelarski mozaik v skupni vrednosti okoli 350.000 evrov, sofinanciranim iz EU sklada za regionalni razvoj v višini 150.000 evrov. Poleg občine kot vodilnega partnerja sodelujejo še Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršnikova domačija Pišece, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško, Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško.

S projektom želijo vzpostaviti skupno mrežo posavskih čebelarjev, zato v starem mestnem jedru Krškega gradijo čebelarski regijski center, za katerega bo Občina namenila okoli 190.000 evrov. Vzpostavili bodo laboratorij z analizo medu in voska, uredili urbane čebelnjake, medovite gredice, učne čebelarske poti, izvedli usposabljanja biodinamičnega čebelarjenja, strokovna izobraževanja in svetovanja ter podobno, še sporočajo iz občine.

