Grujović je prost obtožb o vojnem hudodelstvu

21.5.2021 | 09:30

Višji državni tožilec Srečko Hočevar je umaknil del obtožnice proti Grujoviću, ki se nanaša na vojno hudodelstvo. (Foto: B. B.)

Nekdanji poveljnik 21. območja TO Janez Butara je Grujovićeve grožnje z razstrelitvijo skladišča goriva označil za običajno vojaško taktiko odvračanja. (Foto: B. B.)

Grujovićev odvetnik Borut Škerlj (Foto: B. B.)

Novo mesto - Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu Srečko Hočevar je na včerajšnji glavni obravnavi proti Dragomirju Grujoviću, ki mu v Novem mestu v odsotnosti sodijo zaradi poskusa umora in vojnega hudodelstva, umaknil del obtožnice, ki se nanaša na vojno hudodelstvo.

Gre za dogodke izpred 30 let, ko je Grujović kot starejši vodnik Jugoslovanske ljudske armade v času vojne za Slovenijo 29. junija 1991 najprej samoiniciativno prevzel poveljstvo nad vojaškim skladiščem goriva v Puščavi pri Mokronog - pri tem je streljal na svojega poveljnika, stotnika Branimirja Furlana, ki je hotel skladišče predati Teritorialni obrambi, in ga ranil - v naslednjih dneh pa je zagrozil, da bo v primeru napada slovenskih sil na vojašnico razstrelil rezervoarje z gorivom. Tega je bilo skladišču okoli 7,5 milijona litrov, zaradi česar je Teritorialna obramba zaukazala evakuacijo okoliških vasi.

Prav grožnja z razstrelitvijo goriva je bila temelj očitka o vojnem hudodelstvu v obtožnici iz leta 1994, ki jo je Grujovićev odvetnik Borut Škerlj sicer označil za enega zadnjih primerov socialističnih obtožnic, "v katerih je imelo tožilstvo vedno prav."

Butara: Šlo je za taktiko odvračanja

Tožilstvo se je za umik dela obtožnice, ki se nanaša na vojno hudodelstvo, odločilo po pričanju Janeza Butare, ki je bil leta 1991 častnik teritorialne obrambe, poveljnik 21. območja, kamor je sodilo območje tedanjih velikih občin Trebnje in Novo mesto. Butara je povedal, da je on izdal preventivni ukaz o evakuaciji, za kar se je odločil po daljšem premisleku, čeprav se je zavedal, da teh groženj vojaki JLA, ki so ostali v Puščavi, najbrž ne nameravajo niti ne morejo uresničiti.

Povedal je, da je bilo skladišče goriva v Puščavi tipski objekt JLA, vkopan v zemljo, kovinske rezervoarje pa je obdajal še železobetonski ovoj, zaradi česar bi zelo težko povzročili eksplozijo. Vedel je tudi, da posadka v skladišču ni imela na voljo primernih eksplozivnih sredstev niti ni bila usposobljena za kaj takega.

»Obstajala je možnost, da bi s posadko, ki je ostala, odvil ventile na rezervoarjih, kar bi povzročilo ekološko katastrofo, sam objekt pa je bilo skoraj nemogoče dvigniti v zrak. Grujovićeva grožnja je bila po moji oceni del vojaške taktike odvračanja od napada. Mislim, da je bil njegov edini namen, da obrani in ohrani objekt, kar je bila nenazadnje tudi njegova dolžnost,« je povedal Butara.

Dodaj le še, da so teritorialci in policijske enote od zunaj zavarovali območje vojašnice ter da bi Grujovića, če bi to hoteli, lahko eliminirali in zavzeli vojašnico s specialnimi enotami, ki so bile pripravljena za vpad. »A navodila, ki so prihajala iz Ljubljane in regije, so govorila o miritvi situacije,« je na sodišču včeraj povedal Butara.

Čez mesec dni bo vsega konec

Umik dela obtožbe, ki se nanaša na vojno hudodelstvo, je velika zmaga za Grujovića, ki ga je JLA po nekaj napetih dneh s helikopterjem evakuirala z območja Puščave, od koder je odšel v Srbijo, kjer so ga pričakali kot junaka. Na drugi strani je bila zanj v Sloveniji leta 1994 spisana obtožnica in tri leta kasneje odrejen pripor. Leta 2007 je bila zanj razpisana mednarodna tiralica, leta 2016 pa je bil izdan še evropski priporni nalog, kar pomeni, da bi ga aretirali takoj, ko bi iz Srbije vstopil v katero od držav EU.

Pripornega naloga sodni senat, ki mu predseduje sodnica Natalija Picek Kink, kljub taki zahtevi odvetnika Škerlja ni odpravil, saj Grujovića še vedno bremeni obtožba o poskusu umora Branimirja Furlana. A za razliko od vojnega hudodelstva, ki ne zastara nikoli, kaznivo dejanje poskusa umora zastara 30 let po dogodku. V praksi to pomeni, da bo Grujović najkasneje 29. junija letos prost vseh obtožb, saj ni realnih možnosti, da se sojenje do takrat pravnomočno zaključi. Tudi če bi novomeškemu sodišču do takrat uspelo končati proces in sprejeti obsodilni sklep, bi pritožba na višje sodišče zadevo dokončno ustavila.

Pričal tudi Furlan

Včeraj je bil na novomeškem sodišču sicer zaslišan tudi oškodovanec v zadevi, upokojeni brigadir Branimir Furlan. O tem, kako se spominja dogodkov izpred 30 let, preberite prihodnji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

B. Blaić