Mirnopeški muzej bogatejši za zapuščino znanega čebelarja Alojza Kastelica

21.5.2021 | 11:15

Donatorsko pogodbo sta podpisala mirnopeški župan Andrej Kastelic in Igor Kastelic. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Na včerajšnji svetovni dan čebel so v mirnopeškem Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka podpisali donatorsko pogodbo o prejemu zapuščine pred dobrim desetletjem umrlega priznanega čebelarja in rojaka Alojza Kastelica z Vrhpeči, ki jo je muzeju podaril njegov sin Igor. Mirna Peč je tesno povezana s čebelami in čebelarjenjem, nenazadnje imajo tri čebele tudi v občinskem grbu, v muzeju pa je postavljen interaktivni paviljon Čebelji svet, ob katerem je poslej razstavljen tudi del Kasteličeve zapuščine.

Igor Kastelic je muzeju v trajno last zaupal 47 knjig, kipec Petra Pavla Glavarja, leseno napravo za točenje medu, sliko Lojzeta Kastelica, po domače Brezarjevega Lojza, pred svojim čebelnjakom, njegovo odlikovanje z redom Antona Janše 1. stopnje in častno priznanje ob 125. obletnici organiziranega čebelarstva na slovenskih tleh, revije Slovenski čebelar od leta 1961 do 2006 in revije Slovenski čebelar iz leta 1933, v najem pa še panjsko končnico iz leta 1876.

Alojz Kastelic (1923-2010) se je rodil na Malem Vrhu pri Miri Peči. Šolal se je v Mirni Peči in Novem mestu, druga svetovna vojna pa je prekinila njegovo šolanje v Ljubljani. Ustvaril si je družino in zaživel v Vikrčah pod Šmarno goro. Odločil se je, da se bo ukvarjal z vzgojo čebel in je svoje delo registriral kot čebelarsko obrt. Najprej je od leta 1961 sodeloval z Zavodom za čebelarstvo, kasneje z Agromelom, od leta 1965 pa je bil kooperant Medexa, sčasoma je postal eden njegovih največjih pridelovalcev matičnega mlečka. Imel je več kot 500 panjev, in sicer v Vikrčah, Vodicah, Gameljnah, na Skaručni in na Vrhpeči. Tu je nad pečino Zijala svoj čebelnjak postavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in po upokojitvi tudi živel.

Zaposloval je ljudi, ki so mu pomagali pri proizvodnji medu, tudi številni Mirnopečani so v sezoni delili pri njem in se učili, saj je svoje bogato znanje rad delili in prenašal na mlajše generacije. Njegov glavni proizvod so bili matični mleček, cvetni prah in propolis. Leta 1962 je pridelal 79 kilogramov matičnega mlečka, kar je bilo v takratni Jugoslaviji svojevrsten rekord.

Bil je tudi eden izmed pobudnikov Čebelarskega centra Slovenije. O svojem delu s čebelami in pridobivanju čebeljih pridelkov je predaval v čebelarskih društvih po Sloveniji in Jugoslaviji. Napisal je vrsto strokovnih člankov v Slovenskem čebelarju in tudi v drugih publikacijah, pa tudi knjigi Korenine čebelarjenja in Hiperborejci v naših krajih.

Za svoj prispevek k razvoju slovenskega čebelarstva je prejel najvišja čebelarska odličja - leta 1973 odličje Antona Janše l. stopnje, leto kasneje red dela s srebrnim vencem in leta 1998 častno priznanje ČZS za dolgoletno delo v čebelarski organizaciji. Priznanje mu je za njegovo dosežke leta 2001 podelila tudi Občina Mirna Peč.

M. Ž.

