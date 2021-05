Še bližje zeleni fazi; v SB Novo mesto 29 covidnih bolnikov, v Brežicah nobenega

21.5.2021 | 13:10

Po 4136 včeraj opravljenih PCR testih so zaznali 331 novih okužb – delež pozitivnih testov je torej bil 8-odstoten, kar je še manj kot dan prej, ko je znašal 9,3 odstotka. Pa še ena primerjava: pred tednom dni so ob 3961 opravljenih PCR testih potrdili 471 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 11,9 odstoten.

V bolnišnicah se zdravi 348 oseb, intenzivno nego jih potrebuje 111. Umrli so trije covidni bolniki.

Sedemdnevno povprečje novih okužb na 100.000 prebivalcev se je z včerajšnjih 384 spustilo na 372. Za prehod v zeleno fazo mora sedemdnevno povprečje pasti pod mejo 300 novih okužb na 100.000 prebivalcev.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 29 covidnih bolnikov (včeraj 27) - tri so sprejeli in enega odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice bolnikov s covidom nimajo.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 9, Kočevje 4, Ribnica in Semič 3, Črnomelj in Šentrupert 2, Trebnje in Žužemberk 1

Posavje - Krško 4, Brežice 3, Sevnica 2

M. K.