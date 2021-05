Danes dodatno sproščanje ukrepov; od jutri na prireditvah brez številčne omejitve udeležencev

21.5.2021 | 13:40

Maske še vedno del obvezne opreme ... (Profimedia)

Vlada je z današnjim dnem sprostila nekatere protikoronske ukrepe na kulturnem, verskem in športnem področju. V vse tri odloke je med drugim kot izjemo od obveznega testiranja dodala enkratno cepljene prebolevnike.

Spremenjena odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom in o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določata tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve in za gledalce na športnih prireditvah ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi.

Pri izvajanju javnih kulturnih prireditev mora biti v zaprtih javnih prostorih med uporabniki eno sedišče prosto, na prostem pa med sedišči najmanj en meter razdalje, med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, pa najmanj 1,5 metra razdalje. Ti pogoji ne veljajo za osebe iz skupnega gospodinjstva. Na kulturnih prireditvah je zaščitna maska obvezna tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem.

Novela odloka kot izjemo od obveznega testiranja za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

V knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah je omejitev na posameznega obiskovalca na 10 kvadratnih metrov oziroma več obiskovalcev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Poleg podaljšanja veljavnosti novela odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v RS kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

Kot so sporočili po seji je v odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih, dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Veljavnost vseh treh odlokov je podaljšana do vključno 30. maja.

Od sobote na javnih prireditvah ne bo več številčne omejitve udeležencev

Vlada je na včerajšnji dopisni seji spremenila tudi odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Od sobote in do 30. maja število udeležencev na javnih shodih in prireditvah tako ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo.