Lekarna Novak zdaj tudi na desnem bregu

21.5.2021 | 12:10

Družina Novak ob odprtju nove lekarne z županom Gregorjem Macedonijem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška lekarna Novak, ki je bila pred 27 leti prva zasebna lekarna na Dolenjskem, njena poslovalnica pa je vse od tedaj delovala in še deluje v sklopu poslovnega kompleksa Novi trg, se je razširila tudi na desni breg. Včeraj so namreč Novakovi odprli svojo drugo poslovalnico v sklopu novega Sparovega trgovskega centra v Irči vasi.

Novo poslovalnico Lekarne Novak sta včeraj skupaj uradno odprla Mateja Novak, ustanoviteljica podjetja in vseh 27 let vodja lekarne, in novomeški župan Gregor Macedoni.

Mateja Novak

Ob odprtju lekarne v Irči vasi oziroma v Krajevni skupnosti Drska je Mateja Novak med drugim povedala, da se s tem približujejo strankam, saj je Drska največje novomeško stanovanjsko naselje, poudarila je dobro sodelovanje z Dolenjskimi lekarnami in Galenskim laboratorijem ter Zdravstvenim domom Novo mesto ter tudi svojim staršem, brez katerih pred 27 leti Novakovi ne bi začeli svoje lekarniške zgodbe. Novo lekarno bo vodila Nina Novak, ki skupaj s sestro predstavlja že tretjo generacijo farmacevtov, saj je bila njena babica Elica Rustja dolgoletna vodja razvoja in direktorica inštituta oziroma sektorja za razvoj in raziskave v tovarni zdravil Krka. V svojem govoru ob odprtju nove lekarne se Mateja Novak ni pozabila zahvaliti tudi svojemu možu Tomažu, biologu, ki se je pred leti zaradi dela v lekarni odpovedal obetajoči karieri mikrobiologa v Krki, kar zanj najbrž ni bila ravno enostavna odločitev.

