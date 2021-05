FOTO: Edina četvorka je bila v Novem mestu

21.5.2021 | 14:30

Letos je imelo maturantsko četvorko le Novo mesto. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški maturanti so, glede na znane podatke, letos edini v Sloveniji izpeljali tradicionalno maturantsko četvorko, res da ne tako množično, kot nekoč, ko so se z množičnostjo potegovali celo za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, pa vendarle so s tem na nekoliko bolj zabaven način obeležili čas zanje zelo pomembne življenjske prelomnice.

Letošnjo novomeško maturantsko četvorko je pripravil Plesni studio Novo mesto, vlogo plesnega mojstra pa je kot že vrsto let pred tem odigral Rado Trifković.

Kot je povedal vodja plesne šole Plesnega studia Novo mesto Robi Grmek, so se za izvedbo maturantske četvorke odločili, ko so izvedeli za odločitev vlade, da dovoli zbiranje do 50 ljudi, z vajami za četvorko pa so začeli v ponedeljek in imeli tako na voljo za pripravo štiri dni časa. "K sodelovanju smo povabili vse novomeške srednje šole, torej Šolski center Novo mesto, Gimnazijo Novo mesto, Ekonomsko šolo Novo mesto in Grm Novo mesto. Vse šole so se odzvale in danes je na Glavnem trgu četvorko zaplesalo 38 maturantov, ki jim tako kot vsem drugim želim uspešno opravljanje mature v naslednjih dneh," je po uspešno izpeljani prireditvi povedal Robi Grmek.

I. Vidmar

