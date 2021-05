S skoraj dvema promiloma vijugala po cesti; med žaganjem nanj padlo drevo

Te dni policisti opozarjajo na varnost kolesarjev.

Včeraj okoli 14. ure so občani policiste opozorili na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz smeri Poljan proti Karteljevem vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, izsledili ne voznika, pač pa voznico, in jo ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 43-letnici odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 0,92 miligrama alkohola (1,9 promila). Izločili so jo iz prometa, odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan motorist

Policisti PP Novo mesto so bili okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti. Po prvih ugotovitvah naj bi voznica osebnega avtomobila sive barve, kranjskih registrskih oznak, v krožnem križišču odvzela prednost 20-letnemu motoristu, ki je v izogib trčenju zaviral, izgubil oblast nad motorju, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.

Nesreča v gozdu - drevo padlo na 75-letnega moškega

Okoli 15.30 so bili metliški policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Drašičev. Tam je 75-letni moški podiral drevo. Med žaganjem panja se je drevo prelomilo in padlo nanj. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljal v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Nezakonito čez mejo

Policisti so na območju naselja Premagovce (PP Krško) izsledili in prijeli osem državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev

Na naših cestah je iz leta v leto več kolesarjev, danes še opozarjajo s PU Novo mesto. Krajše, pa tudi daljše razdalje s kolesom premagujejo tako posamezniki, kot tudi cele družine ali skupine kolesarjev. Policisti želijo z različnimi aktivnosti vplivati na izboljšanje varnosti v cestnem prometu, zato so pozorni tako na kršitve kolesarjev kot tudi kršitve drugih udeležencev v prometu, ki s svojim ravnanjem ogrožajo kolesarje.

Med 17. in 30. majem 2021 na območju celotne države poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo skupaj izvajata Agencija za varnost prometa in Policija. Več o akciji lahko preberete na spletni strani policije.

V zadnjih desetih letih so bili na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto kolesarji udeleženi v 659 prometnih nesrečah. Ugotovili so, da so bili v 404 oziroma 61% teh nesreč kolesarji tudi povzročitelji. 11 kolesarjev je zaradi posledic umrlo, 104 so se hudo poškodovali, 468 pa je bilo lažje poškodovanih. V nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami so bili kolesarji povzročitelji v 80% nesreč. Ugotavljajo, da je bilo največ kolesarjev, udeleženih v nesrečah, v starostni skupini med 44 in 54 let in med 34 in 44 let. Kolesarji v starostni skupini nad 54 let so bili v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami v nesrečah udeleženi v manjšem številu, so bile pa posledice hujše. Umrlo je devet kolesarjev, starih nad 54 let, 42 je bilo hudo poškodovanih. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč, ki so jih povzročili kolesarji, je bila neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti ter nepravilne strani in smeri vožnje, še sporočajo s PU Novo mesto.

