Predrago vzdrževanje cest; znani občinski nagrajenci; splošni zdravnik v Šentrupertu?

22.5.2021 | 17:00

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so na zadnji seji tudi v drugi obravnavi potrdili odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini in so še korak bližje temu, da bi tudi v Šentrupertu dobili splošnega zdravnika.

Že dlje časa si prizadevajo, da bi tudi v njihovi občini uredili zdravstveno postajo. Občani namreč splošnega zdravnika obiskujejo v Trebnjem, na Mirni ali v Mokronogu. »Za podelitev koncesije za osnovno zdravstvo smo se odločili, ker Zdravstveni dom Trebnje te storitve v naši občini ne more zagotavljati, saj nima ustreznega kadra in lastnega prostora v Šentrupertu. Skladno s soglasjema ministrstva za zdravje in zavoda za zdravstveno zavarovanje bomo tako to pravico podelili zasebniku, ki bo osnovno zdravstveno oskrbo želel in zmogel zagotavljati,« pojasnjuje župan Andrej Martin Kostelec.

Občina si prizadeva, da bi tudi vzdrževanje občinskih cest, za to v okviru gospodarske javne službe zdaj skrbi Komunala Trebnje, prek koncesije podelili izbranemu izvajalcu. »Za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest pa smo se odločili, ker nismo zadovoljni z delom sedanjega vzdrževalca, prav tako se nam zdijo te storitve predrage. Upamo, da bomo z razpisom za podelitev koncesije znižali stroške, hkrati pa dvignili kakovost vzdrževanja javnih cest,« pravi župan.

Razpis za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest bo objavljen predvidoma do poletja, medtem ko naj bi razpis za zdravnika koncesionarja, ki naj bi imel ambulanto v prostorih nekdanje pošte, občina objavila prihodnji mesec. V Šentrupertu upajo in si želijo, da bi naslednje leto ambulanta začela delovati.

Kdo so letošnji občinski nagrajenci?

Občinski svet je na seji soglasno potrdil prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Kot je povedala predsednica odbora za priznanje Andreja Žago, so do roka prispele tri popolne vloge, dve za priznanje Občine Šentrupert in ena za podelitev naziva častni občan. »Komisija je vse vloge pregledala in sprejela sklep, da so vsi predlogi primerni za sprejem,« je dejala Andreja Žago. Naziv častni občan bodo letos podeli dr. Jožetu Ramovšu, priznanje občine pa Bojanu Brezovarju in družini Kurent. Župan jim bo priznanja izročil na slavnostni seji ob praznovanju občinskega praznika.

Besedilo in fotografije: R. N.

