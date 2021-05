Nesreča na vojaškem poligonu; z avtom v drog javne razsvetljave

22.5.2021 | 08:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.20 je v naselju Obrežje, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom trčil v drog javne razsvetljave in se pri tem poškodoval. Gasilci PGE Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli vpojno sredstvo po izteklih motornih tekočinah in zavarovali mesto pretrganih vodnikov javne razsvetljave. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Ob 12.23 sta bila v Ulici Alenke Gerlovič v Brežicah udeležena v prometni nesreči kolesar in osebno vozilo. V nesreči se je kolesar poškodoval. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo skrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Požar v podjetju

Ob 21.12 je v podjetju Amles na Trati v občini Kočevje zagorelo v kompresorskem prostoru nad kotlovnico, ki ima betonski oklep. Gasilci iz PGD Kočevje so požar pogasili, prezračili prostore ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Ogenj je zajel del ostrešja. Skupaj je gorelo približno 80 kvadratnih metrov ostrešja.

Nesreča med vajo

Ob 13.28 je v naselju Škrilj, občina Kočevje, med vajo na vojaškem poligonu oseba padla z višine in se poškodovala. Posadka s helikopterjem SV z ekipo HNMP na krovu je osebo prepeljala v UKC Ljubljana.

Pomoč helikopterja je bila potrebna tudi nekaj ur kasneje. Ob 17.11 uri je posadka helikopterja SV za HNMP odletela v vas Potok, občina Kostel, od kjer so prepeljali obolelo osebo po reanimaciji v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Velika vas nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi med 8. in 13. uro.

M. K.