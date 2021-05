V Metliki letos le protokolarni del tradicionalne Vinske vigredi

22.5.2021 | 10:50

Tjaša Rus bo krono kraljice metliške črnine 2021 sicer prejela, a žal ne pred množico na metliških trgih ... (foto: arhiv; Zavod za turizem šport, kulturo in mladino Metlika)

Metlika - Na grajskem dvorišču v Metliki bodo danes popoldne v nekoliko okrnjeni obliki začeli Vinsko vigred, največjo tradicionalno turistično-vinarsko in kulturno-etnološko prireditev v Beli krajini. Za razliko od lani, ko so se ji zaradi epidemije covida-19 morali v celoti odpovedati, jo bodo letos namesto v treh izvedli v enem dnevu.

Predsednik metliškega turističnega društva Vigred Rudi Vlašič je povedal, da bodo letošnjo 38. Vinsko vigred v Beli krajini izvedli v ožjem krogu, na protokolarni del pa so povabili le predstavnike medijev, sodelavce ter dolgoletne privržence.

Prireditev bo zaprtega tipa in bo potekala skladno z ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, je povedal. Razglasili bodo šampione belokranjskega vina, podelili priznanje za najboljšo tradicionalno belokranjsko pogačo ter okronali novo kraljico metliške črnine.

Tridnevni festival Vinska vigred običajno v Belo krajino vsako leto privabi domače in tuje ljubitelje vrhunskega belokranjskega vina. Praznik nagrajenih vin, belokranjskih dobrot in območnih etnoloških posebnosti se je od leta 1983 utrdil v močno prepoznaven slovenski turistični dogodek, pa je zapisal predsednik prireditvenega odbora Vinske vigredi 2021 in metliški župan Darko Zevnik.

M. K.