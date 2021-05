Trebanjci do pomembne zmage; domača zmaga v Dobovi; poraz Ribničanov

22.5.2021 | 10:00

Vse tri fotografije: RK Trimo Trebnje

Rokometaši trebanjskega Trima so na včerajšnji tekmi 25. kroga lige NLB v gosteh premagali Urbanscape Loko s 27:24 (13:11).

Trebanjska ekipa se je po zmagi v Škofji Loki znova prebila na prvo mesto in ima dve točki več od velenjske, ki pa ima dve tekmi manj. Zasedba iz Šaleške doline bo danes gostovala pri predzadnji Izoli, v primeru zmage pa bo znova prevzela čelno mesto v 14-članski ligi in se še bolj približala svojemu četrtemu naslovu državnega prvaka.

V prvem polčasu se je v dvorani Poden odvijal enakovreden boj. Obe ekipi sta imeli svoje sijajne in blede trenutke, v igri vzponov in padcev pa je bila v končnici bolj zbrana dolenjska ekipa, ki je prvo polovico tekme končala z vodstvom 13:11.

V drugem polčasu so imeli škarje in platno v svojih rokah izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana, ki so si v 54. minuti priigrali pet golov prednosti (24:19). V končnici so malce popustili, gostitelji so se jim približali na dva gola (22:24 in 23:25), svoje zmage pa niso ogrozili.

V trebanjski ekipi je Mihajlo Radojković dosegel devet, Gal Cirar pa pet golov. V škofjeloški je bil najbolj učinkovit Aljaž Jesenko z osmimi zadetki.

* Dvorana Poden, sodnika: Žibret in Teršek.

* Urbanscape Loka: G. Dolenc, Juričan, Čaušević, Gartner 2, A. Dolenc 2, M. Jesenko 4 (1), U. Pipp 1, Mali, M. Pipp 3, Bergant 1, Stanojlović, A. Jesenko 8 (3), Nikolić 1, Klemenčič 1, Šilc, Jankovski 1 (1).

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 2, Višček, Didovič 1, Grojzdek, Radojković 9, Cingesar 2, Sarak, Kotar 4, Potočnik 1, Ropič, Udovič 3, Grbič, Cirar 5, Florjančič.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 5 (5), Trimo Trebnje 2 (2).

* Izključitve: Urbanscape Loka 4, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: ''Vedeli smo, kakšna zasedba je Urbanscape Loka. Tudi tokrat so se gostitelji izkazali za zelo neugodnega tekmeca, a mi smo se borili do konca in prišli do pomembnih dveh točk, zato fantom vse čestitke za zmago. Prihodnji teden želimo proti Dobovi potrditi naše dobro delo skozi celotno sezono.''

Dobova - Koper 32:29 (17:13)

Rokometaši iz Dobove so premagali Koper z 32:29 (17:13).

* Športna dvorana, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Abramovič, Dragan 2, Seferović, Matjašič, Jezernik 5, Kovačec 2, Košir 4, Mladkovič 2, Mlakar 4, Glaser 1, Raguž 4, Sintič 4, Šibanc 4 (2).

* Koper: Jelovčan, Logar, Slatinek-Jovičić 2, Žagar 3, Pavlović, Poklar 10 (4), Konjević, Moljk 1, Smolnik, Muminović 1, Sanabor, Marič 1, Makuc 6, Kete 3, Breznikar 2.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (2), Koper 4 (4).

* Izključitve: Dobova 12, Koper 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Koprčani so v tej sezoni pustili globoke sledi in po domači zmagi nad Celjani naredili državno prvenstvo izjemno negotovo, po porazu v Posavju pa dokončno ostali brez četrtega mesta in nastopa v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni.

Izbranci Damjana Radanovića so tekmo odprli s 7:0, a so jih gosti v končnici prvega polčasa ujeli in izenačili na 13:13. Gostitelji so se v finišu prvega dela zbrali in ga zaključili z vodstvom štirih golov (17:13), v začetku drugega pa občutili moč izbrancev gostujočega trenerja Uroša Rapotca, ki so povedli z 18:15.

A Posavci niso vrgli puške v koruzo, do konca tekme so pokazali predstavo iz začetka dvoboja, po njihovem vodstvu s 27:22 pa je bilo jasno, da bosta točki ostali v Dobovi.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Teo Jezernik s petimi, v gostujoči pa Tine Poklar z desetimi goli.

Jure Blaževič, vratar MRD Dobova: "Igrali smo proti ekipi Kopra. Pričakovali smo zahtevno tekmo in takšna je tudi bila. Na srečo smo izvlekli ugoden rezultat. Čestitam moštvu in vsem, ki dajo nekaj za ta klub. Upam, da sezono končamo s podobno igro. Pozna se nam, da smo sproščeni in da igramo brez pritiska."

Uroš Rapotec, trener RD Koper: "Dobova je prikazala dobro predstavo. Lahko ji samo čestitam. Mi nismo bili pravi že od prve minute. Čestitam Dobovi za zmago."

Zasedba iz Dobove bo v sredo, 26. maja, v Ljubljani igrala zaostalo tekmo 21. kroga. V zadnjem krogu bo gostovala v Trebnjem, medtem ko bo Riko Ribnica gostila Slovenj Gradec 2011. Obe tekmi bosta v soboto, 29. maja.

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 28:25 (17:13)

Rokometaši LL Grosist Slovana so premagali Riko Ribnico z 28:25 (17:13).

* Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 60, sodnika: Pukšič in Satler.

* LL Grosist Slovan: Gošić 1, Selaković, Špacapan, Dragar, Tufegdžić 1 (1), Topolovec 4, Svečko, Lipovac 1, Kotar 10 (3), Lešek 2, Martinović 2, Sanković 7, Turnšek.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 4, Horvat 1, Šolaja, Gorenc, Žagar 5, Knavs 4 (2), Ranisavljević 1, Miličević 3, Pahulje, B. Nosan 2, Cimerman, Pucelj 5, M. Nosan, Setnikar, Atanasov.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 4 (4), Riko Ribnica 5 (2).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 10, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Ljubljanska zasedba je dosegla osmo zmago v državnem prvenstvu in zadržala deseto mesto v 14-članski ligi, ribniška po nepopolnem krogu ostaja na sedmem mestu.

Za obe ekipi medsebojni obračun ni bil pomembnejše narave. Ljubljanska zasedba je izpolnila osnovni cilj in zadržala prvoligaški status, ribniška pa v tej sezoni ni imela pretiranih ambicij.

Izbranci domačega trenerja Aleša Repine so v 23. minuti povedli s 14:9, lepo prednost v golih pa brez posebej stresnih trenutkov zanesljivo držali vse do konca dvoboja.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Miha Kotar z desetimi in Robert Sanković s sedmimi goli, v ribniški sta Žan Žagar in Jan Pucelj dosegla po pet zadetkov.

Miha Kotar, rokometaš RD LL Grosist Slovan: ''Čestitke soigralcem za borbeno in požrtvovalno igro. Kljub temu, da je naša ekipa precej zdesetkana, smo od prve minute zaigrali čvrsto v obrambi, žoga pa nam je v napadu lepo tekla. Nismo ostali v prekrških, posledično smo zadeli nekaj lahkih zadetkov in na polčas odšli v prednosti s štirimi goli. Vedeli smo, da bodo v drugem polčasu Ribničani dvignili raven svoje igre. Zdržali smo odpor in zasluženo zmagali.''



Jan Pucelj, rokometaš RD Riko Ribnica: ''Rad bi čestital LL Grosistu Slovanu. Želimo si prikazati borbeno igro, ki so jo tokrat prikazali tekmeci. Nismo imeli odgovora na to. V drugem polčasu smo sicer dvignili raven igre, kar pa je bilo premalo. Še enkrat čestitke Ljubljančanom. Na zadnji tekmi bomo poskusili zmagati, nato pa novim zmagam, v naslednji sezoni, naproti."

Ljubljanska zasedba bo v zadnjem krogu gostovala v Novem mestu, ekipa iz Ribnice pa bo gostila Slovenj Gradec 2011. Obe tekmi bosta v soboto, 29. maja.

* Izidi 25. kroga:

- petek, 21. maj:

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 28:25 (17:13)

Slovenj Gradec 2011 - Jeruzalem Ormož 34:38 (18:23)

Dobova - Koper 32:29 (17:13)

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 24:27 (11:13)

- sobota, 22. maj:

19.00 Ljubljana - Krka

19.00 Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško

19.00 Butan Plin Izola - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 25 21 1 3 768:650 43

2. Gorenje Velenje 23 20 1 2 696:571 41

3. Celje Pivovarna Laško 24 20 0 4 780:584 40

4. Jeruzalem Ormož 25 14 2 9 756:747 30

5. Koper 25 13 1 11 711:692 27

6. Slovenj Gradec 2011 25 12 1 12 695:714 25

7. Riko Ribnica 25 11 1 13 746:751 23

8. Urbanscape Loka 25 10 2 13 636:656 22

9. Maribor Branik 23 9 2 12 609:620 20

10. Grosist Slovan 25 8 2 15 655:698 18

11. Dobova 24 9 0 15 653:702 18

12. Ljubljana 23 5 2 16 616:706 12

13. Butan plin Izola 23 3 4 16 553:692 10

14. Krka 23 2 5 16 567:658 9

Sobotne tekme

Danes bodo na sporedu še trije obračuni državnega prvenstva. Gorenje Velenje bo nadaljevalo z zahtevnim ritmom tekem v končnici Lige NLB. Velenjčane čaka dvoboj z Butanom plinom Izolo. Celjani se bodo pomerili z Mariborčani, rokometaši novomeške Krke pa bodo upe za obstanek med elito poskušali ohraniti pri življenju na gostovanju pri Ljubljani. Vse tri tekme se bodo začele ob 19.00.

M. K.