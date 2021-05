DOS: Slovenska karitas z Zupijem in Poglavcem zbrala denar za nakup 32 koles

22.5.2021 | 13:30

DOS se je tudi letos končal (pa začel tudi) v Novem mestu. Zupi in Poglavc na cilju pred rotovžem ... (foto: arhiv; Sportida)

Slovenska karitas se je v sklopu programa YoungCaritas Slovenije konec aprila pridružila akciji Dobrodelno okrog Slovenije. Pod sloganom projekta Pot za srečo otrok, so organizatorji zbrali sredstva za nakup 32 koles za otroke iz socialno ogroženih družin, so sporočili s Slovenske karitas.

Tisti otroci in mladostniki iz socialno ogroženih družin, ki bodo ta kolesa prejeli, so že izbrani in prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Iz vsake Škofijske karitas po dva otroka, v starostnem razponu od 9 do 17 let.

Dobrodelno okrog Slovenije je vseslovenski humanitarni kolesarski dogodek, v okviru katerega udeleženci s cestnimi kolesi prekolesarijo traso okrog celotne Slovenije v skupni razdalji 1225 kilometrov. V letu 2020 je bil projekt izpeljan prvič, celotno traso pa so udeleženci pod vodstvom ultramaratonskih kolesarjev Damija Zupija in Alojza Poglavca odpeljali nepretrgoma.

Letošnji dogodek so organizatorji izvedli v petih dneh in petih etapah, ki so ustrezale skupni dolžini poti okoli Slovenije, udeležilo pa se ga je 20 kolesarjev, so še sporočili s Slovenske karitas.

YoungCaritas sicer pripravlja še nadaljevalni in razširitveni projekt, s katerim bi s popravili in obnovo koles omogočili dostop do koles in veselje do kolesarjenja še drugim otrokom in mladostnikom. Kolesa, ki jih bodo ljudje darovali, bodo v sodelovanju s kolesarskimi mojstri in prostovoljci YoungCaritas obnovili in jih predali otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin.

M. K.