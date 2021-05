Delež pozitivnih testov spet dvomesten; upadlo število hospitaliziranih, a ne v NM

22.5.2021 | 12:00

Profimedia

V petek so ob 3805 PCR testih potrdili 383 okužb z novim koronavirusom. Kar pomeni, da je delež pozitivnih testov bil 10,1-odstoten, kar je več kot dan prej, ko je ta ob 4136 opravljenih PCR testih in 331 okužbah znašal 9,3 odstotka.

Upadlo pa je število hospitaliziranih, in sicer s 348 na 319, kakor tudi število tistih, ki potrebujejo intenzivno nego, in sicer s 111 na 102. Umrl je en covidni bolnik, dan prej trije.

Znižalo se je tudi sedemdnevno povprečje novih okužb na 100.000 prebivalcev. Medtem ko je to včeraj bilo 372, je danes 356. Za prehod v zeleno fazo mora sedemdnevno povprečje pasti pod mejo 300 novih okužb na 100.000 prebivalcev.

Trenutno je po podatkih Sledilnika za covid-19 v državi 5585 potrjenih aktivnih okužb.

Po podatkih vlade je covid-19 doslej prebolelo 240.816 ljudi. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo medtem doslej cepljenih 625.126 ljudi (36,2 odstotka polnoletnih prebivalcev Slovenije), z drugim odmerkom pa 325.921 ljudi (18,9 odstotka).

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes 30 covidnih bolnikov (včeraj 29) - tri so sprejeli in dva odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice bolnikov s covidom nimajo.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Metlika 8, Novo mesto 4, Semič in Črnomelj 3, Kočevje, Ribnica, Trebnje in Šentjernej 2, Straža, Mokronog Trebelno in Šmarješke Toplice 1

Posavje - Krško 3, Brežice in Sevnica 1

M. K.