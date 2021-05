Saša se vrača domov v Novo mesto

22.5.2021 | 14:45

Saša Fuis (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči so v Galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu odprli razstavo v Nemčiji živečega in delujočega novomeškega fotografa Saše Fuisa Pogled unstaged. Razstavo, ki jo je pripravila kustosinja Katarina Dajčman, je odprla nemška veleposlanica v Sloveniji Natalie Kauther.

Saša Fuis se tokrat v Galeriji Dolenjskega muzeja predstavlja s kolažem fotografij utrinkov z ulic, posnetih v mestih različnih celin od Afrike in Severne Amerike do Evrope, oziroma natančneje v ZDA, Kanadi, Italiji, Španiji, Egiptu, Keniji in Pleterjah pri Šentjerneju. Na njegovih fotografijah so ujeti trenutki življenja običajnega človeka in vsakdanjih ulic, nič spektakularnega, šokantnega, veličastnega in senzacionalnega ni na njih, ni fantastičnih sončnih zahodov, ni prizorov za v turistične kataloge, je pa tisto, kar je v tistem trenutku vzbudilo pozornost fotografa.

Saša Fuis je Novomeščan, rojen leta 1961. Rodil se je v učiteljski družini, mama Vasja je bila profesorica nemščine in ravnateljica novomeške gimnazije, oče Martin je bil pomočnik ravnatelja na osnovni šoli Grm. Saša je v Novem mestu obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, kjer se je ob košarki čedalje bolj posvečal tudi fotografiji, ki jo je šel po maturi s štipendijo novomeške kulturne skupnosti študirat v Nemčijo, v Koeln, kjer je nato preživel večino svojega življenja. V Koelnu ima od leta 1995 tudi lasten fotografski studio. Specializiral se je za fotografiranje arhitekture, umetniških del in studijsko fotografijo, obenem pa je fotografija ostala tudi njegov priljubljen konjiček.

Saša Fuis, Washington Square/5th Ave, NYC, 2018

V tedanji Dolenjski galeriji (danes Galerija Dolenjskega muzeja) je razstavljal že kot gimnazijec s ciklom fotografij Nekaj se dogaja ali razpoloženja. Čeprav ga je nato študijska in poklicna pot zadržala v Nemčiji, se je vedno rad vračal v domovino in v rodno Novo mesto in je z Dolenjskim muzejem tudi ves čas ustvarjalno sodeloval. Nazadnje je v Dolenjskem muzeju samostojno razstavljal v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 v sklopu projekta Odsevi prazgodovine v bronu - Situlska umetnost Novega mesta z razstavo in bogato monografijo avtorja Boruta Križa, za katero je prispeval vse fotografije.

Na kraj zločina pa se je vrnil še leta 2016, ko je Dolenjski muzej v Jakčevem domu pripravil razstavo, na kateri je dela novomeških fotografov Fuisove generacije iz njihovega mladostnega obdobja soočil z deli novega vala novomeške fotografije, na razstavi pa so bile na ogled tudi fotografije iz Fuisovega gimnazijskega cikla Nekaj se dogaja ali razpoloženja, s katerim se je v muzeju na povabilo tedanjega direktorja Dolenjskega muzeja Jova Grobovška predstavil v četrtem letniku gimnazije, in diplomskega cikla, ki je nastal v času pol leta trajajočega življenja med dolenjskimi Romi.

Tako kot večina takrat predstavljenih fotografov njegove generacije in nekoliko starejših je prve korake na področju fotografije naredila v fotografskem krožku na Osnovni šoli Katje Rupene (danes Center) pod vodstvom mentorice Jelene Pelko, kjer so se naučili tudi razvijati filme in fotografije ter spoznali svet fotografske kreativnosti in že zelo zgodaj uspešno sodelovali na razstavah in tekmovanjih mladih fotografov. Jelena Pelko se je s posebnim ponosom udeležila tudi sinočnjega odprtja razstave svojega nekdanjega učenca.

Razstava bo v Galeriji Dolenjskega muzeja odprta do 31. oktobra.

I. Vidmar

Galerija