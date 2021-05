Padel z balkona v četrtem nadstropju

22.5.2021 | 18:30

Ilustrativna fotografija (foto: PGD Brežice)

Danes ob 11.32 je na Gubčevi ulici v Brežicah občan padel z balkona v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so občana na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.02 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala poškodovano osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Goreli odpadki

Ob 14.21 je v industrijski coni v Slovenski vasi, občina Brežice, gorel odpadni material. Gasilci PGD Obrežje so požar pogasili in s pomočjo delovnega stroja izgorele ostanke prekrili z zemljino.

Reševali mačka

Ob 7.15 so v Ulici Slavka Gruma, v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto s pomočjo avto dvigala rešili mačka z nadstreška balkona.

M. K.