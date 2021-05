V čateških termah gorel zabojnik

23.5.2021 | 08:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 23.14 je v Termah Čatež, občina Brežice, zagorel zabojnik za smeti. Gasilci PGD Cerina in Sobenja vas so požar, ki je zabojnik uničil, pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA, TP KOMET, TP KERROCK, TP NOVOLES ROSALNICE, TP ROSALNICE1, TP KZ METLIKA;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLPA 2003, TP KRIŽEVSKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.