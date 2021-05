Krka četrtič ali Šentjur prvič? Senzacionalni preobrat Novomeščanov

23.5.2021 | 09:10

Veselje krkašev ob trojki ob zvoku sirene Luke Lapornika (foto: KZS / alesfevzer.com)

Ljubljana - Sobotna polfinala zaključnega turnirja košarkarskega pokala Spar sta potrdila nepredvidljivost pokalnih tekmovanj. Favorita sta ostala praznih rok; najprej je Šentjur presenetil Rogaško, nato pa je Krka dobila že izgubljeno tekmo proti Cedeviti Olimpiji. Finale za jubilejni 20. pokalni naslov pod pokroviteljstvom podjetja Spar bo danes ob 20.30.

Novomeščani bodo skušali na Kodeljevem osvojiti četrti pokalni naslov, prvega po sezoni 2015/16, Šentjur pa bo prvič igral v finalu.

Potem ko je Šentjur v prvem polfinalu izkoristil utrujenost košarkarjev Rogaške po polfinalnem nizu s Krko v ligi Nova KBM in prvič po treh neuspešnih poskusih preskočil polfinalno oviro, je Krka v zadnji minuti pripravila senzacionalni preobrat.

Novomeščani so z delnim izidom 10:0 v zadnjih 53 sekundah premagali favorizirane Ljubljančane, s katerimi se bodo naslednji teden srečali tudi v finalu lige Nova KBM. Junak tekme je bil Luka Lapornik, ki je v zadnji minuti dosegel osem točk, vključno s trojko ob zvoku sirene za 82:80.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Najprej zahvala igralcem. Par tekem v Ligi Nova KBM smo zmagali tudi za 40 točk, a smo bili potem na naslednji tekmi smo bili katastrofa. To je pokal, ki je specifično tekmovanje in o tem sem govoril že pred tekmo. Cedevita Olimpija je bila pod velikim pritiskom, a smo se jih dobro držali, bili ves čas blizu. Na koncu smo več kot zasluženo zmagali. Zdaj moramo do jutri spočiti glave, ne smemo slaviti , ker to je bila samo zmaga, ki nam je prinesla finale in nič drugega. Jutri je nov dan, nova tekma, moramo biti maksimalno osredotočeni, zbrani, imeti dobro energijo, igrati kot ekipa ves čas. Če bo treba, moramo biti pripravljeni tudi na podaljške. Šentjur, ki nas čaka v finalu, je izredno neugodna ekipa, zelo dobro vodena. Naredili so vrhunski posel tako v ligi kot v pokalu, a jutri moramo iti na zmago.''

Luka Lapornik, kapetan Krke: ''Po dobrem začetku smo do konca polčasa malo padli, a se nismo predali do konca in verjeli smo v zmago. Nasprotniku smo z osebnimi napakami preprečili nekaj lahkih košev, kar pa se tiče meta iz razdalje smo v zadnjem času v dobri formi, zato ne vidim razloga, zakaj ga ne bi veliko uporabljali.''

Jurica Golemac, trener KK Cedevita Olimpija: ''Neverjetne napake in neverjetne neumnosti si tako izkušena ekipa ne sme dovoliti. Nismo uspeli tekmo uspešno pripeljati h koncu. Na koncu čestitam Krki, bili so zelo dobri celotno tekmo.''

Finale si bo drevi ob 20.30 mogoče ogledati v dvorani, ki ima omejeno število sedežev, ali v prenosu na TV Sportklub in Youtube strani KZS.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović