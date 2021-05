Rokometaši Krke osvojili ogromni točki, še upajo na ugoden razplet sezone

23.5.2021 | 09:30

Foto: MRK Krka

Ljubljana - V dvorani Krim v Ljubljani je sinoči potekal predzadnji, 25. krog v Ligi NLB, v katerem so rokometaši MRK Krka gostovali pri ekipi MRK Ljubljana. Zanimanje za ogled tekme je bilo s strani ljubiteljev rokometa veliko, spodbude s tribun sta bili deležni obe ekipi, a je na koncu, kot sporočajo iz novomeškega tabora, prevladalo znanje, tudi zbranost in izkušnje Novomeščanov, ki so na izjemno pomembni tekmi premagali neposrednega konkurenta za ohranitev mesta v prvoligaški druščini. V izjemno napeti končnici so na koncu slavili krkaši, tekma na Galjevici se je končala s 22:21 (12:8) v korist izbrancev trenerja Mirka Skoka. Novomeščani po tej zmagi še ohranjajo upe za obstanek, če na zadnji tekmi v sezoni doma premagajo ekipo Slovana.

Novomeščani so se na nasprotnika in glede na težo včerajšnje tekme ves teden pripravljali vestno in zavzeto, kar je bilo moč videti tudi na parketu. Tekmo so izbranci trenerja Mirka Skoka začeli bolje in si po vodstvu gostiteljev z 2:1 hitro priigrali prednost treh zadetkov (3:6), gostitelji pa naleta Krke, ki je predvsem v napadu odigrala prudarno, niso uspeli zaustaviti. Na glavni odmor so Novomeščani odšli s štirimi zadetki prednosti, polčas so dobili s 12:8. Dolenjci so si v začetku drugega polčasa priigrali pet golov prednosti (13:8), a so jih izbranci domačega trenerja Bojana Čotarja v končnici ujeli in izenačili na 20:20. V infarktni končnici je uspelo Novomeščanov odigrati zbrano, odločilen gol za zmago Krke pa je dosegel Jan Bevec v 59. minuti.

Pri Novomeščanih je bil najbolj učinkovit Tilen Kukman s petimi, pri Ljubljančanih pa Peter Šiško s štirimi zadetki.

Izjave po tekmi:

Mirko Skoko, trener MRK Krka: ''Končno smo zmagali eno tekmo. Občutki so v redu, a malo mešani. Morda ta tekma ne bo pomenila nič, moramo počakati na spodrsljaj Ljubljane. Imamo še zaostalo tekmo z Velenjem in Slovanom. Dali bomo svoj maksimum do konca in kar bo, bo. Mogoče smo malo pozno odigrali eno takšno tekmo, kjer se je vratar ujel z obrambo. Danes je bilo veliko napak v napadu, ampak na koncu smo zmagali.''

Bojan Čotar, trener MRK Ljubljana: ''Niso najboljši občutki. Fatje so si želeli, to je bilo vidno. Naredili smo preveč napak v napadu, zgrešili preveč strelov in Krka je to kaznovala in na koncu jim čestitam za zmago.''

Statistika:

MRK Ljubljana: Grudnik, Lukman 1, Jaklič 2, Pintar 3, Zorn, Arih 2, Stopar 2, Žabjek, Šiško 4, Planinc, Erak 3, Brulec, Kolmanič 1, Leskovar, Tomšič 3, Pikovnik.

MRK KRKA: Majstorovič, Bevec 4, Avsec Je.2, Avsec Ja. 3, Irman 1, Jakše 3, Klemenčič, Rašo 1, Brajer (1. obr.), Kukman 5, Matko, Lončar 3, Plut, Emeršič, Radović ( 11. obr.), Pavlin.

Izključitve: MRK Ljubljana 4. minute; MRK KRKA 12. minut

Sedemmetrovke: Ljubljana 1 (0), Krka 4 (3).

Novomeška zasedba je po včerajšnjem zmagoslavju na Galjevici zadnje mesto na lestvici prepustila Izoli, za osmoljenko današnje medsebojne tekme pa zaostaja le točko.

* Izidi 25. kroga:

- petek, 21. maj:

LL Grosist Slovan - Riko Ribnica 28:25 (17:13)

Slovenj Gradec 2011 - Jeruzalem Ormož 34:38 (18:23)

Dobova - Koper 32:29 (17:13)

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 24:27 (11:13)

- sobota, 22. maj:

Ljubljana - Krka 21:22 (8:12)

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško 24:25 (12:17)

Butan Plin Izola - Gorenje Velenje 22:33 (11:19)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 24 21 1 2 729:593 43

2. Trimo Trebnje 25 21 1 3 768:650 43

3. Celje Pivovarna Laško 25 21 0 4 805:608 42

4. Jeruzalem Ormož 25 14 2 9 756:747 30

5. Koper 25 13 1 11 711:692 27

6. Slovenj Gradec 2011 25 12 1 12 695:714 25

7. Riko Ribnica 25 11 1 13 746:751 23

8. Urbanscape Loka 25 10 2 13 636:656 22

9. Maribor Branik 24 9 2 13 633:645 20

10. Grosist Slovan 25 8 2 15 655:698 18

11. Dobova 24 9 0 15 653:702 18

12. Ljubljana 24 5 2 17 637:728 12

13. Krka 24 3 5 16 589:679 11

14. Butan plin Izola 24 3 4 17 575:725 10

M. K.

Galerija