Konec 2. SNL, najboljši strelec lige Krkin Parris

23.5.2021 | 10:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali še zadnji, 22. krog sezone 2020/21. Prvak in novi prvoligaš je bil odločen že prej, to je Kalcer Radomlje, prav tako je bilo jasno, da bo v kvalifikacijah za prvo ligo igrala Krka ter da so v 3. ligo izpadla Brda. Včeraj se jim je v nižjem rangu tekmovanja pridružilo še Šmartno 1928.

Šmartno je včeraj v neposrednem boju za obstanek igralo proti Dravi in izgubilo z 0:1. V skupini za obstanek je še Primorje s 4:0 slavilo proti Beltincem, Fužinar z enakim izidom v Krškem, Brda pa so proti Jadranu izgubile z 2:3.

V skupini za prvaka so Radomlje izgubile z 0:1 proti Dobu, Nafta je v Velenju zmagala z 2:1, Triglav je z 1:0 odpravil Krko, Bilje pa s 3:1 Brežice.

Najboljši strelec lige je Krkin Kaheem Anthony Parris s 16 goli, drugi pa je Danijel Šturm iz Bilj s 13. Slednji je na včerajšnji tekmi dosegel "hattrick".

RUDAR VELENJE - NAFTA 1903 1:2 (1:0)

* Velenje, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Kalan, Habuš.

* Strelca: 1:0 Kašnik (14./11 m), 1:1 R. Pirtovšek (70.), 1:2 R. Pirtovšek (74.).

* Rudar: Radan, Jovan (od 60. Pljava), Kašnik, Barič, Vošnjak, Črnčič (od 46. Hrovat), Koprivnik, Panadić, Žurga (od 87. Jovicic), Bokšan, Hočevar.

* Nafta: Raduha, R. Pirtovšek, Bolla, Haljeta (od 90. Fekete), Bizjak (od 59. Vinko), Oštrek (od 90. Pozsgai), Drk, Živko, Rebernik, T. Pirtovšek, Židan.

* Rumeni kartoni: Vošnjak, Barič, Panadić; Rebernik, Haljeta, Bizjak, Živko, R. Pirtovšek.

* Rdeči karton: /.

VITANEST BILJE - BREŽICE TERME ČATEŽ 3:1 (2:1)

* Bilje, gledalcev 120, sodniki: Kos, Čiča, Kužnik.

* Strelca: 0:1 Martić (11.), 1:1 Šturm (19.), 2:1 Šturm (23.), 3:1 Šturm (54.).

* Bilje: Lipičar, Tavčar, Batič, Šturm, Doplihar (od 82. Peršič), Slavec, Matić, Humar, Marc (od 88. Perko), Jermol (od 88. Koron), Žižmond (od 82. Pušnar).

* Brežice: Goričar, Urh, Kocjančič, Beciri (od 63. Hasan), Jurečič (od 46. Božič), Martić, Petric (od 80. Regović), Lipec, Rešetič, Pajaziti (od 63. Kerič), Škrbec (od 46. Felja).

* Rumena kartona: Matić; Lipec.

* Rdeči karton: /.

ŠMARTNO 1928 - DRAVA PTUJ 0:1 (0:0)

* Šmartno ob Paki, gledalcev 250, sodniki: Balažič, Šumer, Horvat.

* Strelec: 0:1 Kryeziu (70.).

* Šmartno: Mrežar, Pesjak (od 87. Zabukovnik), Verhovšek, Trop (od 53. Marko), Čakš (od 63. Kitek), Melavc, Križnik, Danijel, Vodeb, Džumhur (od 53. Vezaj), Hrastnik (od 87. Buljubašić).

* Drava: Klasinc, Šlamberger, Drevenšek, Kryeziu, Brest (od 89. Pihler), Nelson, A. Rogina (od 87. Krašovic), S. Rogina (od 82. Erhatič), Martinčević, Kralj, Lovenjak.

* Rumeni kartoni: Trop, Melavc; Martinčević, Kralj.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE EMUNDIA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 4:0 (1:0)

* Ajdovščina, gledalcev 300, sodniki: Halilović, Mežnar, Kolenc.

* Strelci: 1:0 J. Kodermac (1.), 2:0 J. Kodermac (47.), 3:0 Leban (53.), 4:0 Džuzdanović (79.).

* Primorje: Bužan, Badžim, Terziev, A. Kuraj, Džuzdanović, Zavnik (od 71. L. Kodermac), Curk (od 71. J. Kuraj), Leban (od 77. Kočevar), Dedić, Nagode (od 58. Štrukelj), J. Kodermac.

* Beltinci: Serec, Kuzma (od 71. Hartman), Verbič (od 58. Kaučič), Balažic (od 71. Katuša), Raduha (od 84. Lukač), Sočič (od 58. Maučec), Mršič, Verunica, Zeljković, Mörec, Dobaj.

* Rumeni kartoni: Balažic, Sočič, Raduha.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV KRANJ - KRKA 1:0 (1:0)

* Kranj: brez gledalcev, sodniki: Šabanagić, Pospeh, Salkić.

* Strelec: 1:0 Jakupović (9.).

* Triglav: Čadež, Brkić, Šalja (od 46. Matič), Čeh, Jakupovič (od 60. Idrizi), Ahmetaj (od 60. Mensah), Vuković, Kopač (od 82. Hasanaj), Bojić (od 72. Skok Jekovec), Ivetić, Zlatkov.

* Krka: Pintol, Ejup (od 72. Dušak), M. Brekalo, I. Brekalo, Marcius, Vidmar (od 58. Vrandečič), Pantelić (od 82. Kastrevec), Jašaragič, Doumbia (od 46. Hrka), Jakopović, Bubnjević.

* Rumeni karton: Doumbia.

* Rdeči karton: /.

KALCER RADOMLJE - ROLTEK DOB 0:1 (0:1)

* Radomlje, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Šprah, Burjan.

* Strelec: 0:1 Gregorin (34.).

* Radomlje: Cerar, Blaić (od 46. Kolar), Petek, Zabukovnik, Kregar (od 46. Kostanjšek), Jarović, Jakovljević (od 76. Đuzić), Trdin, Adrovič, Vuco (od 63. Golob), Pogačar (od 63. Rauter).

* Dob: Tratnik, Gajič (od 69. Avbelj), Račić, Šipek, Gregorin (od 85. Levec), Repas, Petrovič (od 76. Zenković), Femec, Dajčman, Makovec, Kasnik (od 46. Pišek).

* Rumeni kartoni: Zabukovnik, Kolar; Kasnik, Repas, Kolar, Zenković.

* Rdeči karton: /.

BRDA - JADRAN DEKANI 2:3 (1:1)

* Vipolže, gledalcev 40, sodniki: Podgoršek, Kasapović, Brezar.

* Strelci: 0:1 Frešer (11.), 1:1 Marinič (32.), 1:2 Frešer (65.), 1:3 Vitezica (79./11 m), 2:3 Stožinič (93.).

* Brda: Petrovčič, Dobnikar, Stožinič, Schweiger, Bric, R. Bužinel (od 70. Vodeb), Marinič (od 70. Battaino), Bučinel (od 83. Kodermac), Marinič, Karabegović (od 83. Medvešček), J. Bužinel (od 66. Lukić).

* Jadran: Jurca, Ahmetaj, Pušaver, Vranješ, Meštrić (od 81. Kašiković), Klavora, Vitezica, Zonta (od 56. Prodanović), Piciga (od 35. Perhavec), Frešer (od 81. Hot), Plaznik (od 56. Babič).

* Rumeni kartoni: R. Bužinel, Stožinič; Piciga, Perhavec, Ahmetaj.

* Rdeči karton: /.

KRŠKO - FUŽINAR VZAJEMCI 0:4 (0:3)

* Krško, brez gledalcev, sodniki: Čontala, Herženjak, Kranjc.

* Strelci: 0:1 Horvat (8.), 0:2 Horvat (22.), 0:3 Koritnik (39.), 0:4 Turičnik (48.).

* Krško: Ribič, Vrdoljak (od 82. Petrović), Branilović, Smiljanić, Korošec, Torra (od 46. Anković), Pejović (od 77. Pejović), Lesjak (od 46. Černak), Dodig, Krznarić, Radić.

* Fužinar: Mrežar, Vuksanović (od 51. Šantek), Potokar (od 62. Krebs), Fasvald (od 51. Razgoršek), Horvat (od 62. Trdina), Paradiž, Koritnik, Turkuš (od 72. Marčič), Turičnik, Grubelnik, Vardić.

* Rumeni kartoni: Korošec, Smiljanić; Turkuš.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

- skupina za prvaka:

1. Kalcer Radomlje 22 16 2 4 51:17 50

2. Krka 22 13 6 3 50:25 45

3. Nafta 1903 22 13 5 4 60:26 44

4. Roltek Dob 22 12 4 6 48:38 40

5. Brežice Terme Čatež 22 11 6 5 35:27 39

6. Vitanest Bilje 22 10 4 8 43:40 34

7. Triglav Kranj 22 9 5 8 25:22 32

8. Rudar Velenje 22 7 5 10 24:34 26

---------------------------------------------------------

- skupina za obstanek:

9. Jadran Dekani 22 7 6 9 26:35 27

10. Krško 22 7 5 10 24:38 26

11. Fužinar Vzajemci 22 6 7 9 44:33 25

12. Primorje eMundia 22 6 5 11 24:32 23

13. *Drava Ptuj 22 7 4 11 32:40 22

14. Beltinci Klima Tratnjek 22 6 4 12 32:41 22

15. Šmartno 1928 22 5 4 13 20:51 19

16. Brda 22 4 2 16 18:55 14

* Opomba: Dravi so odvzeli tri točke zaradi neporavnanih obveznosti

STA; M. K.