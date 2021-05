Izjemen pomen prostovoljcev med epidemijo

23.5.2021 | 12:00

Foto: Občina Brežice

Časopis

Brežice - Slovenska filantropija že tradicionalno organizira 22. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Ob tej priložnosti je župana Občine Brežice Ivana Molana obiskal predsednik Zveze prijateljev Mladine Krško Vinko Hostar s sodelavkama in županu simbolično predal časopis Skozinskoz filantrop. Časopis, ki je izšel priložnostno, je posvečen promociji prostovoljstva, prinaša predstavitve prostovoljskih zgodb in izkušenj, sporočajo iz brežiške občine.

Ivan Molan je dejal, da je v občini veliko ljudi, ki svoj prosti čas namenjanju prostovoljnemu delu pod okriljem več kot 300 različnih nevladnih organizacij, ki pokrivajo področja humanitarnosti, zdravja in preventive, športa, gasilstva in kulture. »Brez prostovoljstva si življenja v občini Brežice ne morem predstavljati,« je poudaril župan v pogovoru. Še posebej v času epidemije je jasno vidno, kako pomembno je delo prostovoljcev, ki so pomagali pri dostavi hrane in zdravil starejšim ter vsem pomoči potrebnim. Sistem brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki je zasnovan na prostovoljnem delu, kakor tudi številni drugi programi, ki pokrivajo različne skupine in generacije občanov.

Predsednik Zveze prijateljev Mladine Krško Vinko Hostar je dejal, da si vse nevladne organizacije želijo, da bi se čim več ljudi odločilo za prostovoljno delo in pri tem vztrajalo tudi v prihodnje.

Občina Brežice in Zveze prijateljev Mladine Krško sicer že vrsto let uspešno sodelujeta pri projektu otroškega parlamenta in organizaciji letovanja otrok.

M. K.

Zvočni zapisi Vinko Hostar Vinko Hostar Ivan Molan Ivan Molan