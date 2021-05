Pri Črnomlju nadaljevanje urejanja poslovne cone Tris Kanižarica

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor črnomaljskega podjetja TGH Stjepan Jarnević sta v četrtek podpisala pogodbo za drugi del izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Tris Kanižarica. Črnomaljska občina bo za naložbo odštela nekaj več kot pol milijona evrov lastnega proračunskega denarja.

Dela bodo izvedli v dveh korakih. V prvem letošnjem bodo tam, kjer ta še ni urejena, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod, prihodnje leto oz. v drugem koraku pa načrtujejo gradnjo cestišča in pločnikov, ureditev javne razsvetljave ter vse potrebno za končanje celotne naložbe.

Dela nameravajo končati junija prihodnje leto, so še zapisali na črnomaljski občini. Ta je sicer v poslovni coni Tris Kanižarica zadnja leta izvedla več infrastrukturnih naložb.

Kanižarica je bila rudarsko naselje

Poslovna cona Tris Kanižarica na obrobju Črnomlja je sicer zrasla na območju nekdanjega rudnika lignita. Kanižarica je bila rudarsko naselje. Premog so na njenem območju odkrili leta 1838, njegovo izkoriščanje pa je postalo zanimivo šele po letu 1856, ko je avstrijska železarska družba Ritter von Fridau v bližnjem Gradacu odprla prvo železarno v Beli krajini.

Rudnik je bil do druge svetovne vojne večkrat zaprt. Zamenjal je več lastnikov, po drugi svetovni pa obratoval s starimi tehnikami. Do večje rekonstrukcije in modernizacije proizvodnje je prišlo med letoma 1958 in 1963. Sledilo je naglo povečanje količine izkopanega premoga, ki je doseglo višek leta 1969, ko so izkopali 143.000 ton premoga.

Edina večja rudniška nesreča se je zgodila leta 1976, ko je pri širjenju odkopnega polja ob prelomu prišlo do vdora vode in hitrega zalitja rovov. Po letu 1990 je količina izkopanega lignita začela upadati. Zadnjih 20.000 ton tega premoga je prišlo iz jame leta 1996.

