Z avtom v drog javne razsvetljave; nesreča štirikolesnika

23.5.2021 | 18:40

Danes ob 13.05 so posredovali gasilci PGE Krško na Senovem, kjer se je osebno vozilo zaletelo v drog javne razsvetljave. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, posipali iztekle motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in počistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Nesreča štirikolesnika

Ob 17.10 je v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, občan padel z štirikolesnikom. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so oskrbeli poškodovanega in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Drevo čez sprehajalno pot

Ob 14.00 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, padlo drevo čez ograjo in zaprlo sprehajalno pot v pustolovskem parku. Gasilci GRC Novo mesto so razžagali in odstranili drevo ter omogočili obiskovalcem varen obisk parka.

M. K.