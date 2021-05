V Kočevju se pripravljajo na celovito prenovo občinske stavbe

24.5.2021 | 10:10

Kočevska občinska stavba (foto: arhiv DL)

Kočevje - V Kočevju se te dni pripravljajo na celovito obnovo občinske stavbe, v kateri poleg Občine Kočevje delujeta še Upravna enota Kočevje in kočevsko okrajno sodišče. Z glavnimi deli naj bi začeli oktobra, končali pa v enem letu, pravi kočevski župan Vladimir Prebilič.

V prvem delu obnove bodo statično stabilizirali temelje stavbe, s čimer so že začeli. V nadaljevanju sta predvidena obnova zunanje fasade in zamenjava ostrešja. Sledili bodo obnova dotrajane električne napeljave, vgradnja prisilnega prezračevanja z rekuperacijo in ureditev centralnega hlajenja. "Na ta način bomo lahko odstranili vse klimantske naprave na oknih in zunanjost objekta naredili celovito, brez nepotrebnih dodatkov," pravi župan. Objekt bo dobil tudi dvigalo.

Organom, ki delujejo v stavbi, se med obnovo ne bo treba seliti na drugo lokacijo, tudi storitve za občane naj bi potekale čim bolj normalno. "Bo pa treba nekoliko reorganizirati delo," je dejal Prebilič.

Trenutno so na Občini Kočevje v fazi pridobivanja vseh potrebnih mnenj in soglasij za obnovo, med drugim Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vso potrebno dokumentacijo naj bi pripravili do konca junija, nato pa jo bodo poslali v podpis ministrstvu za pravosodje in ministrstvu za javno upravo, ki sta odgovorna za delovanje sodišča in upravne enote, ki delujeta v stavbi.

Po besedah župana gre za zahteven projekt, vreden 1,5 milijona evrov, pri čemer si želijo strošek razdeliti z obema ministrstvoma: "Načeloma smo se strinjali, da se strošek obnove za posameznega uporabnika določi glede na kvadraturo, ki jo uporabljajo posamezni organi uporabniki."

Prijaviti se nameravajo tudi na razpis Eko sklada, pri čemer ocenjujejo, da bi lahko na ta način za obnovo pridobili okoli 250.000 evrov.

STA; M. K.