Zletele s ceste - tri poškodovane

24.5.2021 | 07:00

Sinoči ob 19.06 je v naselju Zajčje polje v občini Kočevje osebno vozilo zletelo s ceste. Gasilci PGD Kočevje zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. Nudili so pomoč reševalcem NMP pri oskrbi treh poškodovank. Dve, lažje poškodovani, so prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

-od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LAHINJA na izvodu VAS ČREŠNJAVEC in VAS LAHINJA;

-od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE na izvodu ZILJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, izvod Rožni dol.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS na izvodu MARTINJA VAS;

-od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Trebelnega z okolico med 8:00 in 14:30 na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Dolenje Laknice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Stojanski vrh, nizkonapetostno omrežje – Grublje med 9:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Šmarje 3, nizkonapetostno omrežje – Pavkovič, Ošlovnik med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.